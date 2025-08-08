Il Polo museale apre in autunno 

Sarà inaugurato a fine settembre il nuovo polo museale dedicato a Gramsci e intanto la Fondazione Casa museo Antonio Gramsci è pronta a calare il poker d’assi. Sono infatti in corso le trattative per acquisire l’ex mercato civico. Uno spazio ampio che offrirebbe immense potenzialità. Nel frattempo è stata fissata per il 27 settembre l’inaugurazione del nuovo polo, realizzato con un milione di euro arrivato anni addietro con la Programmazione territoriale “Vivi Bargui”.

L’obiettivo

«Speriamo che sempre di più la presenza di un museo come questo» afferma la presidente della Fondazione Caterina Pes, «possa servire al paese anche come volano economico, oltre che come centro di riferimento culturale importante per la ricerca e lo studio. Per la Sardegna che per l’Italia. Il polo museale si sviluppa su tre spazi: la Casa museo, l’ex sede del Pci e l’abitazione privata, in mezzo alle due strutture, acquistata dal Comune. La Casa museo resterà praticamente intatta, salvo un collegamento al piano superiore che renderà fruibili tutti gli spazi oggi off limits anche alle persone interessate da disabilità. I lavori sono iniziati nel 2023 e buona parte saranno conclusi per la data di inaugurazione.

I nuovi locali

Nella parte nuova troveranno spazio la biglietteria, il book shop e una piccola sala conferenze con una trentina di posti a sedere. Al piano superiore della parte nuova si trovano due ampi spazi e una grande terrazza panoramica che si affaccia sui monti. I visitatori nella Casa museo troveranno testimonianze degli anni che Gramsci ha vissuto a Ghilarza e il tempo trascorso a Torino. Il piano superiore della sezione nuova ospiterà invece tutte la vicenda storica di Gramsci, dal carcere in poi. Soddisfatto anche il sindaco Stefano Licheri: «Un traguardo importante. Accanto alla parte storica della casa in cui Gramsci è vissuto, i nuovi spazi consentiranno di avere luoghi per convegni, per portare avanti ricerche». Ora, con la nuova programmazione territoriale, arriverà un altro milione e mezzo di euro. «In questo caso ci concentreremo sui percorsi gramsciani, collegandoli alla Casa Museo – prosegue il primo cittadino - Ghilarza è ricca di luoghi che Gramsci ricorda nelle Lettere dal carcere. Lastricheremo in pietra un tratto di corso Umberto. E poi i marciapiedi fino al cimitero, dove è sepolta la famiglia di Gramsci».

