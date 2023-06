«Il polo delle associazioni nell’ex mattatoio di via Olimpia» 

Il progetto è tornato ieri sera in Giunta, nei prossimi giorni sarà appaltato: nascerà così a Sinnai il Polo delle associazioni che si occupano di protezione ambientale, cultura, sport e protezione civile. Sorgerà nell’ex mattatoio, in via Olimpia. Prevista una spesa di tre milioni e 230mila euro, arrivati col Pnrr.

Il fabbricato sarà costruito nell’area cortilizia del vecchio mattatoio e sarà strutturato su due piani, con rimessa di automezzi e uffici. Ovviamente non si fanno ancora i nomi dei possibili inquilini: la struttura sarà messa a disposizione di associazioni che operano a Sinnai.

«I lavori - dice il sindaco Tarcisio Anedda - devono essere appaltati entro fine luglio. I tempi sono dettati dal bando Pnrr. Una iniziativa importante che creerà spazi adeguati alle esigenze delle nostre associazioni. Ne abbiamo assoluta necessità. Un intervento che libererà ovviamente spazi anche per altre associazioni. A Sinnai per fortuna abbiamo un movimento di volontariato straordinario».

«L’intervento - spiega Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici - consiste nella realizzazione di due fabbricati da destinare a sede delle associazioni. Sorgeranno nell’ex mattatoio. Il progetto preliminare era stato redatto nel 2016 grazie ai fondi P.I.S.U. (programma integrato di sviluppo urbano): fino ad ora non aveva trovato copertura».

RIPRODUZIONE RISERVATA