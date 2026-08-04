Il “pollo sardo Vegetariano” finisce sulla graticola 

È bastato il nome di un marchio, presente sul mercato da decenni, per trasformare Il Vegetariano pollo sardo di Ussana nel bersaglio di centinaia di messaggi d’odio sui social. «Spero chiudiate per sempre l’attività», «Dovete vergognarvi», «Pagliacci», «Fate pena»: sono alcuni dei commenti arrivati nelle ultime settimane all’azienda di Ferruccio Mudu, finita al centro di una polemica esplosa dopo un video pubblicato dalla giornalista e attivista Giulia Innocenzi. Nel filmato viene messo in discussione il nome dell’azienda, ritenuto potenzialmente fuorviante perché potrebbe indurre il consumatore ad associare il termine “vegetariano” al prodotto e non all’alimentazione degli animali allevati.

La scelta del padre

«All’improvviso sono stato sommerso da insulti e telefonate, senza capire da dove arrivassero, se non quando un cliente mi ha mostrato il video. Io sono abituato al confronto, ma questa volta mi ha colpito il livello di aggressività», racconta il titolare. Il nome dell’azienda non nasce per rivolgersi a chi non mangia carne, ma per descrivere una scelta produttiva adottata fin dalle origini dell’attività, avviata nel 1960 dal padre e dallo zio di Mudu. «Già dagli anni Sessanta i nostri polli vengono alimentati esclusivamente con mangimi di origine vegetale, in un periodo in cui negli allevamenti era normale utilizzare anche derivati animali. Abbiamo scelto una strada diversa, con una crescita più lenta degli animali e senza ricorrere ad antibiotici» spiega l’allevatore, che ha affiancato la famiglia nel 2004 per prendere le redini dell’azienda nel 2018.

La denominazione

Parlare di pubblicità ingannevole però sarebbe privo di fondamento: le confezioni riportano in modo chiaro e ben visibile la denominazione e le informazioni necessarie del prodotto, il marchio è accompagnato dall’immagine di un pollo e viene commercializzato esclusivamente nel banco carni dei supermercati. «Se qualcuno proponesse un modo per spiegare ancora meglio la nostra filosofia, sarei disposto ad ascoltare. Cambiare il nome, come mi chiedono, quello no. Quel nome nasce proprio per denunciare un modo diverso di allevare gli animali e raccontare una scelta che allora, così come ora, è controcorrente» prosegue Mudu. Dopo la pubblicazione del video, l’imprenditore ha cercato anche un confronto diretto con Giulia Innocenzi, contattandola attraverso i social. «Ho replicato con un altro video in cui spiego le ragioni del nome dell’azienda», conclude il titolare, «e ho inviato un messaggio alla Innocenzi, ma al momento non ho ricevuto risposta».

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