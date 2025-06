Il poliziotto dona tre piccole opere al Comune 

Sono tre le opere d’arte in miniatura donate al Comune di Tortolì ed esposte all’interno della biblioteca comunale: il Ponte di Ferro come si presentava nei primi anni del ‘900, la Torre di San Gemiliano e il Faro di Capo Bellavista. Mario Lai, 71 anni originario di Tortolì, sovrintendente della polizia in un paesino vicino a Palermo, ha impiegato circa due anni per realizzarle, con la consueta cura per i dettagli. «Ho scelto tre simboli di Tortolì. Perché proprio il Ponte di Ferro? Il ponte è vita, è storia indelebile, è poesia. Racchiude migliaia di ricordi, dalle donne che lavavano i panni al fiume ai nostri giochi da bambini», spiega. Non è la prima volta che Mario Lai regala una sua opera in miniatura a Tortolì. Nel 2023, infatti, aveva realizzato il modellino della chiesa di Sant’Andrea apostolo, affidata al parroco don Piero Crobeddu. Le opere, realizzate in legno multistrato e vari materiali di recupero, sono frutto di uno studio attento e dettagliato di fotografie e video, ma sono anche un modo per mantenere il legame con la sua terra: «Vivo in Sicilia da quasi sessant’anni, ma resto innamoratissimo del mio paese natio, darei anche l’anima per lui. Nel tempo libero, all’interno del mio garage, realizzo queste opere per sentire Tortolì più vicino a me, sono come dei regali», conclude. E intanto, Mario Lai pensa già alla prossima piccola opera. L’ennesimo dono a Tortolì. (f. c.)

