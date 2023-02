Il poliziotto che costruisce i ricordi 

Sculture in legno, ricavate da pezzi trovati durante passeggiate al mare o dagli scarti del falegname, si trasformano in oggetti di uso quotidiano o decorativo, e poi sculture in pietra, orologi, dipinti, preziose collezioni di foto antiche. «Ho un garage in cui mi rintano per costruire le mie creazioni. Una in particolare, desidero donarla alla mia città, con tutto il cuore: il modellino della chiesa di Sant’Andrea apostolo. Avevo sempre in mente di riprodurla, così quando sono tornato a Tortolì la scorsa estate le ho scattato delle fotografie da ogni angolazione, compreso qualche video. Questa chiesa è uno dei luoghi della mia infanzia, da piccolino ero iscritto all’Azione Cattolica Ragazzi, guidata da don Barca», racconta.

Sessantanove anni, sovrintendente della Polizia di Stato in un paesino vicino a Palermo, porta dentro di sé tutta la nostalgia del tortoliese espatriato da ormai cinquant’anni. «Sono partito che avevo solo diciotto anni, per fare la scuola di Polizia. Sono stato prima a Nettuno, poi Caserta, infine mi hanno mandato vicino a Palermo, da cui non mi sono più spostato. Vivo lì con la mia famiglia, ma il pensiero della mia terra non mi abbandona mai». Tortolì è la musa ispiratrice delle sue poesie e dei suoi hobby, figli di uno spirito molto ingegnoso. «Quando una cosa non esiste, la invento», racconta divertito.

Realizza piccoli pezzi di Tortolì, per sentirla più vicina. Mario Lai aspetta l’estate per tornare fra le braccia della sua città e ripercorrere tutti i luoghi dell’infanzia: la scogliera ai piedi dell’aeroporto, il centro storico, le stradine. «Io vivevo a Zunturinu, nel quartiere più criminale di Tortolì, ricordo ancora le guerre tra rioni. Ma bisogna dire che eravamo “delinquenti” per un’arancia, una lattuga o un finocchio. Ci tornerei a vivere, se potessi».

Espatriato

In garage

La chiesa

Il modellino, alto un metro e trenta e largo un metro e dieci, è realizzato con pannelli di legno multistrato, interamente dipinto a mano. Per realizzarlo ci sono voluti circa due mesi, un lavoro di pazienza e precisione, soprattutto per posizionare tutte le 1700 piccole tegole. «La chiesa è una dedica alla mia città, che mi manca tanto», spiega Lai. Il suo prossimo lavoro in legno vorrebbe dedicarlo alla chiesa della Beata Vergine di Stella Maris, ad Arbatax, magari la prossima estate.

