Il poliziesco finanziario firmato da Cosso  

Pier Bruno Cosso nel suo “Il volo del cormorano” (Marlin editore) realizza un convincente poliziesco finaziario incastrando i tasselli di un puzzle il cui schema si scombina a ogni mossa, disorientando il lettore tra mutevoli ipotesi e vicende impreviste. Il protagonista del romanzo è Stefano Sanna, maturo impiegato di banca a Sassari, appena silurato dalla sua ormai ex compagna Cinzia. In questa piatta circostanza il cormorano, unico personaggio reale della storia, raggiunge Stefano: plana così vicino all'uomo che tutto cambia. Il bancario dai capelli ingrigiti comincia il suo viaggio a metà tra narratore e viandante. Diciotto milioni di euro piovono dal cielo per fermarsi sul suo conto: che fare? L’aspettativa è la fuga agognata, un biglietto senza meta è l'impulso a reinventarsi, l’incontro in aeroporto con una giovane danese è la caduta nel mondo sommerso da cui poi si dovrà risalire.

In viaggio

La prima parte è dedicata a Karen, occhi azzurri e nonna sarda, che conquista al primo sguardo Stefano. La destinazione è decisa: Copenaghen. I guai si susseguono come un gioco d'azzardo: denaro da recuperare, occasioni da inseguire, imbrogli tra criminali e morti sacrificali per un mistero da risolvere. Il protagonista abbandona il backstage per salire sul palco della messa in scena: si vola dalla Danimarca a Salerno, di nuovo a Copenaghen, sino a tornare in Sardegna tra colpi di scena di un fare e disfare incalzante.

Dopo una tragedia quasi annunciata dalla trama, arriva la cantante sarda Isola che dà il nome alla seconda parte del romanzo e che, per confondere il pubblico come in un giallo perfetto, è amica della donna precedente. Il ritorno a Cagliari, dove il sole corteggia lasciando indietro ogni misfatto, svela un finale di fake news sull'opinione pubblica e politica che si esprimono in una preoccupante e perversa influenza sulla vita di ogni individuo. Pier Bruno Cosso regala al lettore una lettura precisa, allietata dai richiami alla musica italiana, in cui le donne sono per il suo sognatore protagonista la chiave di tutti i misteri. E poi c’è la Sardegna che, per chi ci è nato non è un moto a luogo, una semplice destinazione, bensì uno stato d'animo, il balsamo sulle ferite.

