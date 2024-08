«Il politicamente corretto, fine delle individualità» 

«Il politicamente corretto è la fine delle individualità. Per la democrazia è più pericolosa la censura». Irriverente e sarcastico, Giuseppe Cruciani è noto per il programma di Radio 24 “La Zanzara”, ideato e condotto insieme a David Parenzo. Il giornalista romano sarà stanotte (alle 22.30, nell’area archeologica di Nora) al Festival Pula Letteraria per presentare il suo ultimo libro, “Via Crux” (edito da Cairo) dove evidenzia contraddizioni del nostro tempo, mistificazioni e ipocrisie, senza guardare in faccia nessuno.

Perché la copertina con il richiamo all'immagine del Gesù Crocifisso?

«La copertina è anche meno forte del manifesto dello spettacolo che porto a teatro dove ho le spine e il sangue sul volto. Niente di blasfemo, è una metafora: mi sacrifico per dire tutto quello che pensate, ma non con l’intento di fare il santone. Un manifesto libertario: io che fortunatamente sono più libero di dire certe cose, le dico anche al posto degli altri».

Il politicamente corretto sta soffocando la libertà di pensiero?

«Il politicamente corretto è la fine dell'individualità, non ammette le differenze, il pensiero non omologato quando è ammesso viene sanzionato, vedi la vicenda Telegram (l’arresto del russo Pavel Durov, fondatore dell’app di messaggistica) al di là dei reati che vanno perseguiti. L’ossessione di non ferire nessuno finisce col renderci tutti uguali e falsi. Le idee non allineate sul covid, sulla guerra russo-ucraina e israelo-palestinese secondo alcuni non dovrebbero circolare. Secondo me è il contrario: è più pericoloso per uno Stato mettere un paletto alla libertà di pensiero».

Altre contraddizioni?

«Paradossalmente a favore del free speach è più la Destra che nell'immaginario è quella che reprime, vedi Trump, vedi centro-destra in Italia, pur con grandi contraddizioni o refrattarietà alle critiche, ma tendenzialmente oggi mette più limitazioni la Sinistra, che una volta era libertaria, in nome dell'inclusività e dei diritti che vanno protetti. Altra stortura: i tribunali sono costretti a occuparsi di quando dici “coglione” a qualcuno. L'ho detto a Vannacci, al quale ho presentato qualche volta il suo libro».

C’è ipocrisia sul discorso della transizione energetica?

«L’ambientalismo ha parole d’ordine come green, sostenibilità e auto elettriche anche se si sta capendo che i costi sono alti anche come inquinamento. Ci chiedono di accettare tutto e di fare sacrifici che a volte non sono necessari, oppure che rispondono ad altri interessi. Ma se noi in Italia smettessimo di produrre CO2 con ricadute pesanti non è che la situazione ambientale cambierebbe, visto che il grosso della produzione di CO2 avviene in Cina».

Cosa risponde a chi dice che lei parla solo alla pancia delle persone?

«Non è un insulto, mi accusano spesso di ignorare la complessità, ma a volte bisogna farsi capire e anche trovare soluzioni. Ad esempio sull'immigrazione l’Australia è chiara: a parte gli immigrati politici non si può entrare senza documento d'identità e senza un lavoro».

Ha avuto ospiti sardi alla “Zanzara”?

«C'è un gruppo di NoVax con buona rappresentanza sarda che ogni tanto chiamiamo: sono persone che non vogliono ricevere trasfusioni da chi ha fatto il vaccino. Una posizione estrema ma ha diritto comunque di cittadinanza. Anni fa ho presentato il mio libro “I fasciovegani”, credo vicino ad Alghero. Fortunatamente nella vostra isola il fondamentalismo vegano non ha attecchito e certo non vi fate problemi a mangiare il porceddu».

