Il poliambulatorio vicino al collasso 

Due soli operatori per un bacino di diecimila persone. «La situazione del poliambulatorio di via Turati è drammatica, compreso l’ufficio protesi dove per avere una carrozzina bisogna aspettare un anno». A denunciarlo da tempo è la Uil, così come l’associazione Fenalc, e il caso è finito di recente anche in Consiglio comunale: «Quartu merita più attenzione, la Asl e la Regione devono garantire servizi sanitari all’altezza della terza città della Sardegna».

La denuncia

Sullo sfondo c’è una fascia di popolazione in difficoltà, anziani, persone non autosufficienti, e chi deve fare i conti con gravi disabilità e necessita di regolari cure domiciliari, oltre che degli ausili forniti dalla Asl. Quartesi ma non solo visto che la struttura di via Turati è da anni punto di riferimento del Cagliaritano e del Parteolla. «Parliamo di un bacino di utenza importante», spiega Guido Sarritzu, segretario confederale della Uil Sardegna. I numeri sono messi nero su bianco in un report stilato lo scorso anno: si va dai 309 utenti con celiachia, sino agli oltre 2mila che si rivolgono all’ufficio protesi per avere i panni, circa 4mila quelli che chiedono carrozzine, stampelle e altri ausili, ma anche assistenza domiciliare integrativa. E i dati riferiti al primo quadrimestre del 2024 evidenziano un aumento dei pazienti.

Due operatori

Una valanga di richieste quotidiane, con due soli operatori disponibili. «In quell’ufficio abbiamo lavoratori che si sacrificano e stanno facendo i salti mortali per mandare avanti le pratiche, ma non basta», dice Sarritzu, «servono nuove risorse umane per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei pazienti, parliamo di persone in difficoltà che devono attendere davvero tanto per avere risposte». Perché oltre alla carenza generale di medici, infermieri e operatori sanitari, a scarseggiare sono anche gli amministrativi. «È da tempo che denunciamo questa situazione», aggiunge il segretario della Uil, «e chiediamo alla Asl e alla Regione un intervento forte che consenta di dotare quella struttura sanitaria del personale necessario per garantire i servizi sanitari».

La politica

Il tema è stato affrontato di recente anche in Consiglio comunale, con l’interrogazione del gruppo di FdI. «Un tempo la sanità in città era un gioiellino», le parole del consigliere Lucio Torru, primo firmatario del documento, «ora il poliambulatorio è morto: per prendere in carico una richiesta di assistenza domiciliare da parte dell’unico medico rimasto ci vuole circa un anno, stesso discorso per avere una carrozzina. La politica cittadina ha il dovere di intervenire».

«È un problema che abbiamo posto, anche di recente, e continueremo a insistere affinché venga risolto», assicura il sindaco Graziano Milia. «Siamo preoccupati per la situazione della sanità in Sardegna, e la vera svolta si avrà solo quando su temi come questo, tutte le forze politiche decideranno di lavorare insieme per trovare soluzioni».

