Il poliambulatorio chiude per lavori, disagi e proteste 

Sono giorni d’incertezza, al Poliambulatorio Asl di via Dante a Sestu. Come comunicato sul sito ufficiale, da oggi gli spazi al piano terra dovrebbero essere liberati per iniziare dei lavori improrogabili. Lo scopo è rinnovare la struttura, con fondi del Pnrr, per creare la “Casa della Salute”. Per i pazienti ora c’è il problema di dove andare: al momento la prospettiva è un viaggio della speranza fino a Monastir, dove si trova un altro poliambulatorio. Le prenotazioni fatte verranno trasferite lì, anche se la situazione potrebbe ancora cambiare.

«Al momento è un grande punto interrogativo», commentava ieri Valentina Ghironi, uscendo dal Poliambulatorio. «Avrei dovuto fare la visita a ottobre, me l’hanno rimandata a luglio, e ancora non si sa con certezza dove la farò». Per Francesco Costa: «Servirebbe sicuramente un servizio di trasporto a Monastir, io ho l’auto, ma non per tutti è possibile guidare».

«Un provvedimento in continuità con le politiche sanitarie disastrose dei vertici nominati dal centro destra», dichiara la consigliera di minoranza Anna Crisponi di Articolo Uno, «un vero disastro frutto di cinismo, approssimazione e forse un tardivo interesse dell'amministrazione di Sestu». Intanto il Consultorio familiare e il Corso nascite hanno già trovato un'altra sistemazione lo scorso novembre, grazie all’intervento del Comune, e ora sono alla Rsa Gersia in via Costa. Per gli altri servizi la ricerca di una soluzione alternativa continua: «L’amministrazione si è mossa non appena abbiamo avuto la notizia, per limitare ogni disagio, e abbiamo proposto l’utilizzo dei locali in via di Vittorio, dove in passato c'era l’ambulatorio vaccinale», spiega la sindaca Paola Secci, «ma siamo ancora in attesa di una conferma. Le nostre comunicazioni vanno avanti da mesi». Dalla dirigenza Asl al momento nessuna dichiarazione. La conclusione dei lavori è prevista per giugno 2025.

