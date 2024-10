Il pokerissimo di New Zealand 

BARCELLONA. L'America’s Cup di vela rimane in Nuova Zelanda. Team Emirates New Zealand, che aveva scelto di difendere il trofeo in Europa e non a casa sua, sfrutta il primo match point e vince la 37ª edizione. L'imbarcazione defender si è impone nella prima delle due regate previste ieri nelle acque di Barcellona battendo l’AC75 Ineos Britannia e ottenendo il settimo e decisivo punto (7-2 la serie) dopo una bellissima battaglia. Agli inglesi del timoniere sir Ben Ainslie va riconosciuto il merito di non essersi mai arresi, chiudendo con un ritardo contenuto (37”) al temine dei sei lati di regata. Per Jim Ratcliffe, il magnate proprietario del gruppo chimico Ineos, e per i britannici sfuma il sogno di riportare la “vecchia brocca” nel Regno Unito dopo 73 anni. Anche stavolta, come nella prima edizione del 1851, «non c’è un secondo classificato». Peter Burling (il timoniere più vincente in Coppa America con 22 match race vinti) e i suoi kiwi trionfano con lo stesso team per la terza volta di fila, la quinta totale e potrebbero difendere il trofeo ancora a Barcellona (o magari in Arabia Saudita) già nel 2026.

