il pokerissimo della Dinamo 

dinamo sassari 87

derthona tortona 82

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 10 (2/6, 1/4), Bibbins 19 (1/1, 3/7), Weber 17 (7/11, 0/2), Casu ne, Trucchetti ne, Fobbs 19 (5/7, 2/6), Tambone 3 (1/1 da tre), Veronesi 5 (1/1, 0/3), Bendzius 6 (3/4, 0/3), Vincini 4 (2/7), Renfro 4 (2/4), Gazi ne. All. Bulleri.

Bertram D. Tortona : Zerini, Vital 24 (4/10, 4/10), Kuhse 9 (0/1, 2/4), Gorham 13 (4/6, 1/3), Candi 5 (1/2, 1/2), Farias ne, Denegri (0/1), Baldasso 11 (1/2, 3/6), Kamagate 6 (2/5), Biligha 3 (1/1), Severini 7 (1/2, 1/3), Weems 4 (1/5, 0/3). All. De Raffaele.

Arbitri : Lanzarini, Dori e Valleriani.

Parziali : 20-16; 36-36; 57-57

Note . Percentuali di tiro: Sassari 30/67 (7/26 da tre); Tortona 27/67 (12/31 da tre). Tiri liberi: Sassari 20/22; Tortona 16/20. Rimbalzi: Sassari 6 off 31 dif (Weber 9); Tor- tona 12 off 30 dif (Kamagate 6).

Sassari. La squadra più in forma del campionato? La Dinamo. Cinque vittorie di fila. Una serie aperta. Cade anche Tortona in un PalaSerradimigni esaltato dalla prova dei biancoblù: 87-82. Se ci fossero un paio di gare in più sul calendario, non sarebbe neppure impossibile la rincorsa ai playoff, perché la squadra ha raggiunto una solidità tale da vincere anche senza l’uomo che ha cambiato volto alla squadra: Rashawn Thomas, fermato da un problema muscolare. È stata la magnifica coppia Bibbins-Webber, il folletto e la volpe, a imprimere da subito l’intensità giusta al match, provocando i piccoli strappi che hanno costretto Tortona sempre a inseguire.

Le dichiarazioni

Briante Weber evidenzia alcuni aspetti: «Il basket è un gioco di ritmo e di incastri, è come una danza. Oggi mancava Thomas e tutti sapevamo che dovevamo dare qualcosa in più anche in termini di leadership. Bravi poi i tifosi: quando all’inizio abbiamo sbagliato due-tre appoggi facili ci hanno incoraggiato, questo denota competenza». Il tecnico Massimo Bulleri analizza il match: «Una vittoria meritata dal punto di vista tecnico e mentale, allo scenario non facile (l’assenza di Thomas e poi i falli di Renfro) abbiamo saputo rispondere con solidità e durezza».

Cenni di cronaca

Parte benissimo la Dinamo: 18-5 al 6’, con il terzetto Bibbins, Webber e Fobbs protagonista. Alterna le difese (anche zona) il Derthona che con un break di 7-0 riequilibra il match ma deve aspettare il 15’ per trovare la parità. Sassari cerca nuovi allunghi giocando con grande energia, anche in difesa, dove costringe Tortona a tante palle perse. Al 23’ è a +8 ma i falli dei lunghi impongono anche quintetti anomali. Il play Kuhse segna 6 punti di fila, i piemontesi vanno avanti: 45-48 al 26’. Gli italiani Veronesi e Vincini riacciuffano la parità. Nell’ultimo quarto Renfro stoppa e schiaccia. Dalla lunetta Bibbins per il +10 a 86”. Tortona pressa, arriva sino a -4, ma Weber infila i liberi della sicurezza.

