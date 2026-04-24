Il poker del Napoli, la Cremonese affonda 

Napoli 4

Cremonese 0

Napoli (3- 4-2-1) : Milinkovic-Savic, Olivera (8' st Beukema), Rrahmani, Buongiorno, Politano (8' st Mazzocchi), Lobotka (8' st Gilmour), McTominay, Gutierrez; De Bruyne (30' st Elmas), Alisson, Hojlund (16' st Giovane). In panchina Meret, Contini, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa. All. Conte.

Cremonese (4-4-2) : Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto (16' st Folino), Pezzella, Floriani Mussolini (1' Zerbin) st, Bondo (1' st Grassi), Maleh (32' st Barbieri), Payero, Okereke (1' st Vandeputte), Bonazzoli. In panchina Silvestri, Nava, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Collocolo, Thorsby, Sanabria, Djuric. All. Giampaolo.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel pt 2' McTominay, 44' aut. Terracciano, 47' De Bruyne; nel st 6' Alisson.

Napoli. Il Napoli strapazza la Cremonese, vince 4-0 e ipoteca la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. A quattro giornate dalla fine del campionato la squadra di Conte può infatti contare come minimo su otto lunghezze di vantaggio sulle quinte in classifica e dunque la conquista di un posto nella più importante rassegna continentale si fa sempre più vicina. La vittoria dei partenopei, allo stesso tempo, impedisce all'Inter capolista, adesso a -9, di festeggiare lo scudetto già domani: Chivu e i suoi dovranno pazientare almeno per un'altra settimana.

Le reti

La gara del Maradona non ha storia perché troppo grande ed evidente è la differenza di caratura tra le due formazioni. Gli azzurri già alla fine del primo tempo sono in vantaggio per 3-0 grazie al gol di McTominay al 2’, all’autorete di Terracciano al 44’ e al tris di De Bruyne tre minuti dopo. Al 6’ della ripresa arriva poi il poker firmato da Alisson. E il punteggio finale potrebbe essere ben più largo e schiacciante se McTominay non fallisse un calcio di rigore e se una serie di conclusioni verso la porta di Audero fossero più precise.

Scenari

Il Napoli festeggia il ritorno alla vittoria e l'avvicinamento concreto alla zona Champions League, per la Cremonese è una dolorosa battuta d'arresto nella lotta per la permanenza in Serie A.

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