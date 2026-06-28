IL POGGIO VILLAGE PROMOSSO IN B1M 

Promozione per il Poggio Forte Village, retrocede Porto Torres, salvi Cagliari e Decimo. Questi i verdetti della domenica tennistica. Mentre le due squadre del Tc Cagliari avranno domenica il return-match che mette in palio la promozione in A2 (i ragazzi partiranno dal 4-2 di Bolzano con il Tc Rungg, le ragazze dal secco 4-0 subìto a Pistoia), per le altre sarde il verdetto è arrivato. Saluta la B1 maschile il Tc Porto Torres, che dopo il 4-2 subito all'andata, perde 5-1 a Rivalta di Torino sui campi del Momy Sport Village, dove vince solo Anas Mazdrashki. Il Poggio Forte Village centra la prima storica promozione in B1 maschile. Dopo il 5-1 casalingo, battaglia a Barletta. Sotto 3-1 dopo i singolari, con il punto conquistato da Sergio Martos Gornes, il Poggio ha pareggiato con i doppi dello spagnolo in coppia con Manuel Mazzella e Ludovico Sanna/Alessandro Conca.

Il Tc Cagliari conquista la salvezza in B2 maschile chiudendo i conti con i singolari. Dopo il 4-2 firmato a Civitanova, i cagliaritani hanno vinto 3-1 a Monte Urpinu con i punti di Marco Furlanetto, Alexander Donski e Diego Pinna. Il Ct Decimomannu festeggia la permanenza in B2F. Forti del 3-1 dell'andata, alle ragazze di Decimo è bastato pareggiare 2-2 a Vicenza, grazie al singolare vinto da Elena Barbulescu e al successo della romena in doppio con Camilla Monni.



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