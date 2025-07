«Il Poetto? Un grande albergo diffuso»  

Da buon argentino ha fatto installare un barbecue nel giardino della chiesa e non rinuncia mai ad una grigliata in compagnia che prepara lui stesso. Ogni mattina, a mezzogiorno, si concede una nuotata al Poetto dopo aver fatto giardinaggio sotto il sole in pantaloncini e maglietta.

Per raggiungere la spiaggia dal suo ufficio gli basta infatti attraversare la strada. Adora il mare e la pesca, ma la sua vera passione è il calcio. Da giovane faceva il portiere, mentre oggi, a 69 anni, deve accontentarsi di guardare le partite in tv. Tifoso dell'Independiente, simpatizza per il Cagliari ma allo stadio non va. «Mi hanno invitato tante volte», racconta divertito, «ho sempre detto no perché se il Cagliari perdesse direbbero che porto sfortuna».

Pescatore di anime

Padre Ruben Jose Sirera, originario di Buenos Aires, è il parroco della Vergine della Salute, in via Ausonia, da cinque anni. «Inizialmente non volevo venire, mi avevano detto che i sardi sono permalosi. Una volta arrivato mi sono trovato benissimo. E non poteva essere altrimenti, tra l'altro qui c'è anche la Madonna di Bonaria che per noi argentini è speciale». Già rettore del Seminario della congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, a Fiumicino, padre Ruben si definisce un “pescatore di anime” oltre che di pesci. «La parrocchia», spiega, «si estende da Marina Piccola all'Ippodromo, eppure i residenti sono pochi, appena 500. Il quartiere si sta spopolando, le case vengono trasformate in b&b. Ormai il Poetto è ridotto ad un albergo diffuso: le persone rimaste sono anziane perché le case hanno un costo proibitivo e i giovani cercano altrove».

Il caos estivo

«D'inverno non ci sono bagnanti, non c'è movida e ovviamente non ci sono problemi di parcheggio», sorride, «ma la zona nei mesi freddi è molto isolata». D'estate cambia tutto «ma non abbiamo mai subito atti vandalici». La chiesa resta aperta tutti i giorni dalle 8 alle 23 e i turisti di passaggio vi si rifugiano in cerca di refrigerio. «Una volta dentro, però, rimangono delusi perché in questi giorni ci sono più di 30 gradi. L'aria condizionata non ce la fa a rinfrescare, la struttura è tutta in cemento armato e diventa rovente».

Boom di matrimoni

Nonostante i residenti siano pochi, la parrocchia è viva più che mai grazie alla stabile presenza delle comunità neocatecumenali. «Lo dimostrano anche i nostri numeri», afferma orgoglioso il parroco, «a differenza di altre realtà cittadine dove non ci si sposa più, noi nel 2025 abbiamo già celebrato 17 matrimoni». In controtendenza (positiva) anche i battesimi, ben 30 a fronte di appena 15 funerali. La questua invece non soddisfa. «Tutti pensano che il Poetto sia un quartiere ricco, invece la crisi si fa sentire anche qui».

«La scomparsa di Papa Francesco è stata un colpo duro per tutti», conclude, «per noi argentini ancor di più, speravamo infatti che si riprendesse e che continuasse ancora per qualche anno, ma il Signore ha voluto così. Dobbiamo accettarlo».

