Il Poetto perde un metro di spiaggia all’anno 

Si rimpicciolisce a vista d’occhio: ogni anno il mare si “mangia” circa un metro. Dal ripascimento (2002) a oggi il lungomare di Cagliari ha perso in media venti metri di spiaggia, con punte di 50 (al Lido), dicono dal Comune. C’era una volta il Poetto, la spiaggia dei cagliaritani. C’era e, per colpa del fenomeno dell’erosione, rischia di non esserci più. L’amministrazione interviene con un piano da quasi un milione per proteggere le dune che in questi anni si sono formate, limitando anche gli accessi all’arenile. In ansia gli operatori: «In vent’anni abbiamo perso la metà delle file di ombrelloni».

