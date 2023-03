Il Poetto mostra il suo nuovo volto 

Il nuovo volto del Poetto quartese si inizia a intravedere, in attesa di liberare il primo tratto di nuova passeggiata da nastri e recinzioni da cantiere. «A metà maggio la promenade vista mare sarà pronta», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti che ieri ha fatto il punto della situazione con l’impresa che si sta occupando del restyling da alcuni mesi. «Entro Natale», aggiunge, «contiamo di completate tutto il primo lotto».

Percorso pedonale

Cantiere concentrato nel tratto centrale del Poetto quartese, dall’altezza dell’ex Bussola, punto di inizio del restyling che in questo primo step proseguirà sino al campetto da basket riqualificato lo scorso anno. Fra gli interventi previsti nel progetto complessivo da 12 milioni - che comprende il primo lotto da 3 milioni in corso, e i 9 per gli altri due tratti di lungomare - c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, ma anche passerelle per raggiungere la spiaggia che fungeranno da protezione per l’arenile, e la promenade - con panchine e pergole per le soste all’ombra. «Un percorso esclusivamente pedonale», ci tiene a precisare l’assessore Conti, «qui non si potrà correre e tanto meno passare in bici. È dedicata solo alle passeggiate, per le famiglie per esempio, che potranno fare due passi in sicurezza con bambini e passeggini al seguito».

Le corsie

Tutto in continuità con il lungomare di Cagliari, a parte la fascia verde che - a differenza del tratto cagliaritano - si sta realizzando per separare la passeggiata dalla pista dedicata a ciclisti e runner, ciascuno con corsie dedicate. Non solo, nel progetto sono previste nuove pensiline dei bus e dei punti di osservazione naturalistica verso il vicino parco di Molentargius, e una distesa verde fra le saline e la spiaggia del Poetto. E tra le priorità c’è anche la rinascita dell’ex pineta, che si cercherà di valorizzare cercando di spostare il più possibile i parcheggi verso la strada. «Verrà ripristinata e ampliata, e oltre agli storici pini faremo piantare nuovi alberi, sulla base di uno studio che sta portando avanti il team di botanici con i quali stiamo collaborando».