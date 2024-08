Il Poetto fa il pieno (anche) di turisti 

«Stunning!», sbalorditivo. Emil Anderson, svedese, e la sua fidanzata Sophia, austriaca, commentano così, ammirati, il colore dell’acqua e la calma del mare del Poetto, Prima fermata.

I due vivono una relazione a distanza e hanno scelto Cagliari come meta comune per le proprie vacanze. Quello di ieri è stato il loro primo giorno in Sardegna. «Siamo arrivati in spiaggia, da qualche minuto», spiegano mentre sistemano borse e vestiti nei lettini di uno stabilimento balneare. E la loro prima impressione non lascia dubbi sul loro stato d’animo.

Mare trasparente

Nel penultimo sabato di fine agosto la spiaggia è strapiena, la giornata perfetta. Il leggero maestrale mostra la migliore versione dell’acqua, trasparente come nei posti più belli del mondo. E tra centinaia di cagliaritani, abituati a tanta meraviglia, si riconoscono accenti “continentali” e lingue straniere. Il litorale è popolatissimo da turisti che arrivano da ogni parte d’Italia ed Europa, e sono entusiasti di fronte al panorama del Golfo degli Angeli. La vicinanza alla città, la possibilità di fare escursioni, la vasta disponibilità di locali, sono aspetti che conquistano i visitatori e li spingono a scegliere la spiaggia dei centomila. Alcuni di loro si riconoscono facilmente, soprattutto gli stranieri del nord Europa, dalla carnagione chiara e dai cappellini e magliette indossati per proteggersi dai raggi solari. Altri, invece, sono perfettamente mimetizzati, e si riconoscono solo passandogli vicino e sentendoli parlare.

C’è tutto ciò che serve

Se in molti optano per un lettino in uno stabilimento, c’è anche chi preferisce l'area gratuita. «È comunque molto attrezzata, c’è un’ottima offerta di bar e ristoranti», racconta una famiglia lombarda stabilita all’altezza della Prima fermata. «Ci siamo sempre trovati bene e continueremo a frequentarla». Chi arriva tardi, però, non può far altro che iniziare a camminare e cercare di essere ottimista, nell’attesa di trovare uno spazio sufficientemente ampio per piantare l’ombrellone. «Qui è sempre molto affollato, ma vale la pena stare un po’ stretti per godersi un mare con questi colori e questa vista», racconta Gaia Svalduz, veneta con una seconda casa proprio nelle vicinanze.

Da tutta l’Europa

Per chi non ha problemi a camminare, magari aiutato dal venticello che allontana l’afa, gli 8 chilometri di litorale rappresentano tra l’altro una risorsa irresistibile. «È la terza volta per noi in Sardegna e amiamo il Poetto: il sole, l’acqua tiepida e soprattutto la possibilità di passeggiare a lungo», racconta Lana Swan, in vacanza con la sua famiglia dal Regno Unito. “Speriamo di poter tornare ancora e ancora”. Chi spera di tornare è anche Mohammed Hadrous, svedese, in vacanza con la fidanzata. «Questo è il nostro ultimo giorno dopo due settimane di vacanza, siamo piuttosto tristi. È incredibile avere una spiaggia così bella, in cui fare attività o passeggiare per ore, proprio vicino alla città. Dal nostro bed & breakfast impieghiamo solo venti minuti a piedi o appena cinque con l’autobus, visto che la fermata è molto vicina e rende la spiaggia facilmente accessibile».

«Siete fortunati»

Per una coppia che parte, ce ne sono altre che arrivano. Continuando a camminare e arrivando ai primi stabilimenti, un’altra coppia, questa volta di amiche italo-svizzere, si gode i primi momenti di vacanza. «Siamo qui solo da un giorno e siamo rimaste impressionate: si sta benissimo e arrivare dalla città grazie ai bus è rapidissimo. Quanto siete fortunati a vivere qui».

