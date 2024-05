«Il Poetto è unico, gestiamolo insieme» 

L’idea è ambiziosa: costituire un consorzio unico tra le due città per governare assieme i sette chilometri di litorale del Poetto. Un unico soggetto giuridico che decida regole condivise sui chioschi, gli alberghi, la viabilità e i controlli della polizia municipale, così da potenziare anche la sicurezza nel tratto di costa che separa Marina Piccola dal Margine Rosso. La proposta ai cinque candidati a sindaco del capoluogo arriva dal primo cittadino di Quartu, Graziano Milia, pronto a lavorare al progetto comune con chiunque vincerà le prossime elezioni.

L’oasi ambientale

«Mi pare che da parte di tutti i candidati», chiarisce Milia, apprezzando le dichiarazioni espresse sul Poetto dai cinque concorrenti alla fascia tricolore del capoluogo, «vi sia grande attenzione per un bene che non solo ha delle caratteristiche ambientali importanti, ma anche degli aspetti quasi di unicità nel Mediterraneo. Sono poche, infatti, le città che possono contare su una spiaggia urbana come la nostra, che splende nei territori di Quartu (4 chilometri) e di Cagliari (3 chilometri), ma che interessa l’intera area metropolitana». Un’oasi ambientale di sette chilometri che ufficialmente ha un confine amministrativo, differenti gestioni e rispettive competenze, ma che per migliaia di frequentatori al giorno - pressoché per tutto l’anno - sono in realtà un’unica lunga striscia di sabbia, mare, stagno, piste pedonali e ciclabili, locali dove trascorrere proprio tempo libero, così come un luogo dove allenarsi, passeggiare, mangiare, ascoltare musica o, semplicemente, prendere un po’ di sole il sole.

La proposta

«Credo che in prospettiva», prosegue il sindaco di Quartu, «sia necessario armonizzare gli interventi dei nostri due Comuni. Non è pensabile che su tante cose ognuno cammini per la propria strada. Noi di nostra iniziativa stiamo mandando avanti il Piano di Utilizzo dei Litorali, che è sostanzialmente in continuità con quello di Cagliari, così come i lavori del nuovo lungomare Poetto. Si tratta di scelte nostre, della nostra amministrazione, ma probabilmente queste scelte dovrebbero nascere da un rapporto di collaborazione più proficuo». E poi la proposta. «Avremo modo di stabilire la forma più congeniale di collaborazione e, perché no, di gestione comune», sottolinea, «potrebbe essere un protocollo d’intesa o meglio ancora la nascita di un consorzio. Sarebbe così possibile stabilire un metodo per raccordarci sugli orari di apertura e di chiusura delle attività presenti, raccordarci sui temi della viabilità e anche sui controlli delle due Polizie Municipali, creare una serie di situazioni per cui il Poetto conosca una gestione unitaria».

In passato

In passato un consorzio per il lungomare esisteva già: venne scelto in previsione della costituzione del Parco di Molentargius-Saline-Poetto. «Poi quando venne fatta la legge istitutiva del Parco», conclude Milia, «il Poetto venne escluso e venne vanificata la gestione unitaria». L’idea è lanciata, ora bisognerà vedere se troverà l’accordo della futura maggioranza e del sindaco che risulterà eletto: chiunque esso sia.

