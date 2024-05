«Il Poetto deve crescere ancora» 

Il problema dell’erosione della spiaggia. Quello dei servizi che spesso non funzionano o sono assenti. Poi l’ippodromo, che dovrebbe essere un polo internazionale di eventi e invece è da anni bloccato in un commissariamento. E ancora: i cantieri aperti, come piazza degli Arcipelaghi, e quelli in attesa di vedere a luce da anni, il distretto della Vela a Marina Piccola. Benvenuti al Poetto, dopo sicurezza, viabilità e rifiuti, il futuro del lungomare finisce (inevitabilmente) al centro della sfida elettorale tra i candidati sindaco.

Servizi e riqualificazione

«Il Poetto è un’incompiuta, fra le tante, della Giunta guidata da Massimo Zedda, che pur avendo avviato la riqualificazione del lungomare l'ha lasciata a metà, senza un progetto che perseguisse l'idea di una piena fruibilità della spiaggia con i due poli strategici, l'Ippodromo e Marina Piccola», dice Alessandra Zedda, candidata sindaco del centrodestra. «Il nostro obiettivo è quello di porre rimedio all’assenza di visione integrata, per un lungomare che dia a Cagliari una visibilità internazionale. Il Poetto oggi non è fruibile ai disabili, porremo urgentemente rimedio a questa lacuna», aggiunge. «La destra, rispetto ad altre realtà europee, si è accorta di vivere in una città di mare con 60 anni di ritardo», ribatte Massimo Zedda (centrosinistra). «Al Poetto è necessario provvedere alla manutenzione, mancata in questi cinque anni, proseguire con i lavori di riqualificazione e potenziare il trasporto pubblico», aggiunge l’ex sindaco. «Anche al Poetto è mancata una politica di apertura alle persone più fragili», spiega Claudia Ortu (Cagliari Popolare). «Mancano passerelle per disabili fino al bagnasciuga; rastrelliere per bici; e, come ovunque in città, la vegetazione ombrosa. Per noi è anche urgente risistemare le docce e i bagni pubblici e tenerli aperti e puliti 24h in ogni fermata».

Distretto velico

C’è poi la questione di Marina Piccola: per due amministrazioni (di colore diverso) il Distretto della Vela è una opportunità. «Noi siamo contrari», dice Giuseppe Farris (CiviCa2024), «il porticciolo di Marina Piccola è un piccolo gioiello che meriterebbe ben altra attenzione. Anche questo spazio è stato abbandonato dalle amministrazione che si sono succedute negli ultimi 10 anni, è necessario intervenire con una progetto di riqualificazione. Marina Piccola ha una funzione diportistica, dobbiamo conservare l’idendità, il Distretto della Vela può essere realizzato altrove». Di avviso diverso Massimo Zedda: «Marina Piccola è di proprietà della Regione, con la presidente Todde abbiamo parlato della valorizzazione del porticciolo e di tutta l’area come centro velico internazionale, in accordo con le tante realtà sportive, legate al mare, che già operano in quel luogo». Dello stesso avviso Alessandra Zedda: «Con la sua vocazione velica, Marina Piccola rappresenta la punta di diamante nell’ambito del percorso integrato della Città del Mare che arriva sino a Giorgino. Il Distretto della vela partirà al più presto, anche con l’ammodernamento degli impianti sportivi, che insistono nell’area, il raddoppio dei parcheggi e la previsione di una fermata per il trasporto pubblico locale».

«Mettere in connessione la città al mare superando le attuali barriere anche verso l’area di Marina Piccola sarebbe un ottimo auspicio», sottolinea Emanuela Corda. Ma anche sul progetto del distretto velico occorre capire che tipo di ambizioni si hanno», dice Emanuela Corda (Alternativa). E aggiunge: «Se come tutti i progetti della passata amministrazione il tema è aprire cantieri infiniti senza programmazione, meglio sistemare ciò che già c’è e più che sulle infrastrutture fantasiose». «Noi», conclude Claudia Ortu, «pensiamo che debba essere pensato per i cittadini e non in funzione turistica, ma soprattutto dovrebbe essere un polo di sport popolare, con l’inserimento di arredi e attrezzi accessibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA