Il Pnrr per la Sardegna: esperti a confronto 

“Il Pnrr in Sardegna: il progetto e le prospettive” è il tema del convegno organizzato oggi a Sassari dalla Fondazione Antonio Segni. Un’occasione di approfondimento (appuntamento alle 15.30 nella sede della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto), che vedrà tra i relatori l’economista Luigi Guiso dell’Istituto Einaudi, il docente di Economia dell’Università di Sassari Luca Deidda, e quelli dell’Università di Macerata Claudio Socci e Stefano Deriu. Interverranno l’assessore al Bilancio del Comune di Sassari, Carlo Sardara, il prorettore Uniss Pier Andrea Serra e il direttore dell’Unità di progetto Pnrr Sardegna, Roberto Doneddu.

Seguirà una tavola rotonda moderata dall’inviato del Corriere della Sera Federico Fubini, con Pernilla Cento e Roberto Trainito, della società Intellera Consulting, e Stefano Cappellari, direttore Intesa Sanpaolo per Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna. Chiuderà i lavori il presidente della Fondazione, Mario Segni.

