Il pm: «Vent’anni ai trafficanti» 

La Direzione distrettuale antimafia ha chiesto il massimo della pena, vent’anni di reclusione a testa, per gli agricoltori Alberto Fadda e Giulio Frau di Serrenti e per il loro presunto complice olandese Michael Pistorius. Sono tutti accusati di aver fatto arrivare nell’Isola decine di chili di cocaina tra il 2020 e il 2022 tramite svariati viaggi dal Belgio e dall’Olanda, ogni volta con circa 5 o 6 chili di droga, per un quantitativo complessivo che la Dda e il Gico della Guardia di Finanza stimano in oltre 77 chili.

Il processo

Il processo in corso a Cagliari col rito abbreviato si è aperto in seguito al blitz antidroga scattato nel giugno dello scorso anno, quando i Baschi Verdi delle fiamme gialle eseguirono un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre indagati e il sequestro di beni per 3 milioni di euro comprendente un’intera azienda agricola di Serrenti.

A coordinare gli accertamenti investigativi è stato il pm Emanuele Secci il quale, dopo la richiesta di giudizio immediato e la decisione degli imputati di ricorrere all’abbreviato, ieri ha sollecitato davanti alla gup Elisabetta Patrito la condanna al massimo della pena per tutti e tre: 30 anni che, per effetto della riduzione di un terzo prevista per il rito, portano a un calcolo finale di 20 anni di reclusione.

L’indagine

L’inchiesta - ribattezzata operazione “Euro Market Garden” - avrebbe ricostruito le attività illecite di una banda che operava in Olanda e in Belgio e che sarebbe riuscita a importare in Sardegna oltre 77 chili di cocaina per un valore stimato tra i 3 e i 6 milioni di euro. Lo stupefacente sarebbe partito dalle aree di Tilburg, Breda, Baarle-Nassau e Baarle-Hertog e, successivamente, avrebbe raggiunto l’Isola nascosto in camion-merci passando per il porto di Olbia. Durante le indagini sono stati sequestrati oltre 20 chili di cocaina pura.

La sentenza

I finanzieri del Gico, su ordine del gip Roberto Cau, avevano eseguito anche un sequestro di beni a carico dei due indagati di Serrenti: fabbricati agricoli e terreni ma anche case, soldi e veicoli. La gup Patrito ha fissato una nuova udienza il 27 ottobre per la discussione dell’avvocato Francesco Marongiu (difensore di Fadda) e dei colleghi Herika Dessì e Giacomo Iaria del foro di Reggio Calabria (Frau) oltre che di Valentina Deidda e Pasqualino Moi (per Pistorius). Lo stesso giorno, salvo un rinvio per repliche, potrebbe arrivare anche la sentenza.

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