Il pm: «Un anno di reclusione per Emiliano» 

Torino. La condanna a un anno di reclusione e novantamila euro di multa è stata chiesta dalla pubblica accusa per Michele Emiliano, presidente della Puglia, processato a Torino per finanziamento illecito. Stessa pena proposta per Claudio Stefanazzi, suo ex capo di gabinetto e ora parlamentare del Pd. Otto mesi, invece, per altre due persone: gli imprenditori Giacomo Mescia del gruppo Margherita, che opera nel settore delle energie alternative, e Vito Ladisa, dell'omonima azienda di ristorazione.

La vicenda al vaglio del tribunale subalpino è legata alle primarie del Pd del 2017, che videro Emiliano fra i candidati alla segreteria del partito. Al centro ci sono i versamenti di denaro fatti da Mescia (ventimila euro) e Ladisa (48mila) alla torinese Eggers di Pietro Dotti, la società che curò la campagna di Emiliano. Secondo il pm Giovanni Caspani, si trattò di un finanziamento mascherato, e quindi illecito perché Dotti, in quelle settimane, stava pretendendo da Emiliano il pagamento per il lavoro svolto: «Assieme a Stefanazzi si accordò per ripianare il debito in due tranche».

La lettura delle difese, che hanno chiesto l'assoluzione per tutti, è diversa. Ladisa, la cui azienda opera in tutta Italia, ha detto, per esempio, che i 48mila euro alla Eggers erano il compenso per un’operazione pubblicitaria che nulla aveva a che vedere con Emiliano.

