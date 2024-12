Il pm: «Tac e autopsia sulla neonata» 

Inizieranno questa mattina con la tac e poi, forse già in serata o nei prossimi giorni con l’autopsia, gli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura sul corpicino della bimba morta lunedì al Policlinico di Monserrato, un’ora dopo essere nata con un parto cesareo d’urgenza deciso dai medici perché al mamma aveva avuto un distacco della placenta alla 35ª settimana. Ieri mattina il sostituto procuratore Gilberto Ganassi ha nominato i consulenti del Brotzu, Giovanni Paolo Maietta e Giorgia Locci, un medico legale e un’anatomopatologa. Saranno loro a dover chiarire le cause del decesso e se vi siano eventuali responsabilità.

Le indagini

Sono due le indagini aperte subito dopo la notizia della tragedia: una interna voluta dalla direzione sanitaria dell’ospedale universitario, l’altra penale decisa dal pubblico ministero di turno quando è stato informato della morte della piccola dagli stessi sanitari. Nessun esposto, invece, è stato presentato dai genitori della neonata: lei medico, lui funzionario di banca. Devastati dal dolore, il papà e la mamma della bimba deceduta dopo il parto si sono affidati all’avvocato Franco Villa solo dopo aver saputo che la Procura aveva deciso di aprire un fascicolo e ordinare l’autopsia.

L’autopsia

Oltre ai due esperti del Brotzu nominati dal pubblico ministero Gilberto Ganassi, questa mattina parteciperanno agli accertamenti anche il medico legale Guglielmo Benvenuti (nominato dai genitori della piccola) e, con ogni probabilità, anche quello del Policlinico a cui era stato chiesto autonomamente di effettuare l’esame necroscopico per comprendere le causa del decesso, ancora prima che si muovesse la magistratura.

La tragedia

Prematuro formulare una qualsiasi ipotesi sulla tragedia che, lunedì pomeriggio, ha fatto piombare nella disperazione la coppia, dopo la notizia che la bimba che attendevano con tanto amore era sopravvissuta al cesareo d’urgenza ma poi deceduta un’ora dopo. Il pm Ganassi ha disposto anche l’acquisizione delle cartelle cliniche così che l’équipe della Medicina Legale del Brotzu possa farsi un’idea chiara di quanto è avvenuto dall’arrivo della madre, portata d’urgenza in reparto pare per il distacco della placenta al nono mese.

La disperazione

Ieri mattina è arrivata, infine, la conferma che le condizioni di salute della giovane, per fortuna, non sono preoccupanti. Le resta il dolore immenso per la tragedia avvenuta alla fine della gravidanza, assieme al desiderio di comprendere cosa cosa l’abbia causata.

RIPRODUZIONE RISERVATA