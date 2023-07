Il pm: «Riesumate il corpo di Annika» 

La salma di Annika Deidda, la 21enne morta il 28 giugno scorso dopo essere precipitata da una cascata in Svizzera, sarà riesumata nelle prossime ore per effettuare un esame necroscopico e tossicologico ordinato dalla Procura di Roma, a cui i pubblici ministeri cagliaritani avevano trasmesso gli atti per competenza dopo la denuncia del padre della giovane, l’ingegnere cagliaritano Gianluca Deidda. I magistrati della Capitale hanno aperto un fascicolo, contro ignoti, ipotizzando l’omissione di soccorso. Ieri mattina è stato notificato l’avviso di accertamento tecnico irripetibile ai familiari della ragazza che potranno nominare i propri esperti, in vista dell’esame che sarà effettuato, con ogni probabilità, già domani.

La rogatoria

Dopo la richiesta di rogatoria della Procura di Roma, il pm cagliaritano Marco Cocco ha ricevuto l’incarico di coordinare le procedure di esumazione del corpo. Ad effettuare l’esame necroscopico sarà il medico legale Fabio De Giorgio, professore associato alla Cattolica, affiancato dalla ricercatrice romana Sara Odoardi per la parte dell’accertamento tecnico irripetibile legata ai profili tossicologici. Oggi i due specialisti della Cattolica arriveranno nell’Isola per ricevere l’incarico, poi tra stasera e domani verrà concluso l’esame.

L’inchiesta

L’avvocato Ivan Sanna, legale del padre della ragazza, subito dopo la tragedia si era rivolto ai magistrati cagliaritani chiedendo che venissero verificati i troppi punti ancora poco chiari della tragedia. Non solo. Il genitore aveva anche chiesto alla Procura di accertare quanto fatto dagli inquirenti elvetici e, se non fosse stata ancora eseguita, che venisse disposta un’autopsia sul corpo della giovane. Richieste ora accolte dai pm romani che hanno aperto il fascicolo per omissione di soccorso. Dopo il diploma al Liceo classico Siotto di Cagliari, la ragazza – descritta da tutti come molto seria e credente – era andata a studiare in Lombardia: prima ha vissuto in un collegio, poi in casa di un’anziana, poi nel mese di ottobre aveva conosciuto un 24enne. Erano assieme il 28 giugno scorso quando è caduta per circa 40 metri dalla cima della cascata di Santa Petronilla, nel territorio di Basca (Canton Ticino). I due ragazzi avevano deciso di organizzare una gita fuori porta, anche se – come raccontato dal padre – qualche giorno prima la figlia avesse comunicato l’intenzione di volerlo lasciare.

La denuncia

Subito dopo la tragedia, Gianluca Deidda ha formalizzato la denuncia, sostenendo che la Annika sia morta in circostanze singolari. La figlia – ha raccontato l’ingegnere – era cambiata e negli ultimi mesi aveva perso 25 chili. Voleva andarsene da Como, dove viveva con il ragazzo, per tornare a Milano. Il sospetto del papà, rivelato anche agli inquirenti, è che la figlia «avesse incontrato anche la droga e crediamo, inoltre, fosse finita in un giro di persone molto ricche che andavano a prenderla con limousine e altre auto costose, accompagnandola in alberghi di lusso». Insomma, dall’autunno scorso qualcosa non tornava nella vita della ragazza, tanto che a seguire con discrezione la giovane – come raccontato dal padre – ci sarebbe stato anche un investigatore.

