Il pm ha chiesto il non luogo a procedere per Fedez, imputato di calunnia ai danni del Codacons. Il rapper aveva criticato l’associazione dei consumatori parlando di un banner ingannevole in fatto di Coronavirus pubblicato nel 2020. Per il pm Antonino Di Maio manca l’elemento soggettivo del reato. Il giudice ha aggiornato l’udienza al 17 giugno, quando arriverà la sentenza.