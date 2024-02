Il pm: problemi «evidenti» nel cantiere 

Firenze. Il procuratore capo Filippo Spiezia spiega di aver notato già «da un primo sopralluogo» come nel cantiere Esselunga «vi fossero diverse criticità». Spiezia non specifica quali siano i problemi e mantiene «massimo riserbo» sulle indagini avviate per accertare cause e responsabilità del cedimento strutturale che ha provocato quattro morti, un disperso ancora da trovare e tre feriti gravi. Un’altra decina di operai lavorava nell’area vicina: sono scampati per miracolo al disastro. Al momento non ci sono indagati ma il procuratore ha detto che gli uffici stanno per ricevere le prime relazioni di polizia giudiziaria dopodiché potrebbero esserci le eventuali iscrizioni di garanzia. Intanto ci sarebbero già i verbali di primi testimoni sentiti a sommarie informazioni. Si tratterebbe di progettisti e tecnici. L’opera coinvolge decine di ditte nelle varie fasi di costruzione ma sono solo tre quelle a cui appartenevano gli otto tra vittime e feriti.

