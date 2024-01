Il pm: pensionato violentò la sorella, 12 anni di carcere 

L’accusa ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere nei confronti di un ultrasessantenne, accusato di aver violentato la sorella per oltre cinquant’anni, facendola prostituire alcune volte con alcuni suoi amici per poi incassarne i soldi.

Dopo due ore di requisitoria, il pubblico ministero Enrico Lussu ha sollecitato ieri una condanna pesante per il pensionato di Nuraminis, finito a processo davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari per violenza sessuale aggravata sulla sorella minore. Per raccontare la vicenda è necessario restare volutamente generici e tenere l’anonimato dell’imputato, così da proteggere anche l’identità della presunta vittima. Secondo il pm, almeno sino al 2015, l’uomo avrebbe più volte costretto la sorella a compiere atti sessuali contro la sua volontà, in qualche caso anche in compagnia di amici. In alcune occasioni, sempre secondo l’accusa, avrebbe ceduto anche la donna ad un gruppo di persone che avrebbero abusato di lei, immobilizzandola e colpendola più volte.

L’imputato – difeso dall’avvocato Filippo Serpau – si è sempre professato innocente, la donna invece si è costituita parte civile con l’avvocato Antonio Incerpi. (fr. pi.)

