Il Pm non vuole ombre: autopsia sull’ex superpoliziotto Gallo 

MILANO. Anche se tutto fa pensare a una morte per cause naturali, la Procura non vuole che restino ombre sulla fine di Carmine Gallo. L’ex superpoliziotto domenica mattina è stato stroncato da un infarto nella casa di Garbagnate dove da ottobre ottobre era ai domiciliari, accusato di aver guidato un’attività di dossieraggio e spionaggio ai danni di nomi noti. Dall’indagine erano emersi accessi ad analisi e conversazioni del velocista Marcel Jacobs, e Gallo aveva dichiarato che i dati erano stati richiesti da Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo (che si è dichiarato all’oscuro di tutto). Secondo i Pm a eseguire le inchieste illegali era una rete basata nella sede della Equalize di Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera.

I rilievi nell’appartamento dove Gallo viveva con la moglie non sembrano lasciare dubbi che a ucciderlo sia stato un arresto cardiaco. Il pm di turno Giancarla Serafini ha comunque aperto un fascicolo e disposto l’esame autoptico. Tra gli accertamenti richiesti ci sono anche quelli tossicologici. Intanto il pm della Dda Francesco De Tommasi, che con il collega della Dna Antonio Ardituro coordina l’indagine sul gruppo di Equalize, ha ordinato il sequestro del cellulare che Gallo usava solo per chiamare il suo avvocato e di quello della moglie, di un pc, di alcuni farmaci e del cibo rimasto in frigo. Tutto il materiale verrà analizzato. Al termine degli accertamenti la posizione dell’ex superpoliziotto, che aveva deciso di collaborare con la magistratura, verrà stralciata dall’inchiesta sugli accessi abusivi e sarà archiviata, mentre andrà avanti per i suoi coindagati. Secondo quanto risulta, da Gallo gli inquirenti avrebbero ottenuto dettagli sull’attività della rete, in particolare nuovi nomi e connessioni con i servizi segreti.

