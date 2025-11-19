VaiOnline
Tribunale
20 novembre 2025 alle 00:33

Il pm in aula: l’ex direttore va assolto 

Era accusato di omissione di atti d’ufficio perché, secondo la denuncia, non avrebbe risposto a una richiesta di chiarimenti sulla presenza di usi civici relativi a una proprietà privata. La vicenda è nata quando l’avvocato di Irgoli, Roberto Luche, aveva chiesto agli uffici dell’Agenzia delle entrate di Nuoro informazioni sulla sua proprietà, senza ottenere risposta, e successivamente il Comune di Orosei aveva sollecitato il pagamento delle tasse su quei terreni. Ieri, davanti al Tribunale collegiale di Nuoro, il pubblico ministero Andrea Jacopo Ghironi ha chiesto l’assoluzione per Marcello Maxia, ex direttore dell’Agenzia delle entrate barbaricina, spiegando come la Procura abbia cambiato orientamento rispetto alla fase iniziale: pur riconoscendo la materialità dei fatti, non sarebbe emerso alcun consenso o dolo da parte dell’imputato.

Non solo: sarebbe valso il silenzio assenso. La difesa, con l’avvocato Monica Murru, ha condiviso la richiesta del pubblico ministero, sottolineando come il fatto non costituisca reato. La parte civile, invece, con Barbara Corrias, ha chiesto il riconoscimento della responsabilità penale e una quantificazione del danno. Maxia ha sempre evidenziato che ogni richiesta era stata gestita correttamente dagli uffici.

