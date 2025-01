Il Pm: giudizio immediato per il killer di Sharon Verzeni 

Bergamo. Giudizio immediato per Moussa Sangare: è la richiesta del pm Emanuele Marchisio per il trentenne che risponde dell’assassinio Sharon Verzeni, accoltellata la notte del 29 luglio a Terno d’Isola. L’accusa è omicidio pluriaggravato: non solo dai futili motivi e dalla premeditazione, ma anche dalla minorata difesa della vittima, aggredita a sorpresa, nel cuore della notte e in un luogo deserto, mentre faecva una passeggiata ascoltando musica con gli auricolari.

Secondo l’inchiesta per cui ora Sangare rischia di andare a processo senza il filtro dell’udienza preliminare, Sharon era stata avvicinata mentre era a pochi minuti dalla casa che condivideva con il suo compagno e aggredita di spalle: quattro coltellate di cui tre mortali. Nato a Milano da genitori arrivati dal Mali, con precedenti per maltrattamenti contro la madre e la sorella, Sangare è stato fermato un mese dopo il delitto, alla fine di agosto. A inchiodarlo, oltre alle telecamere di sorveglianza che hanno filmato la sua fuga, due testimoni di origine marocchina che lo avevano incrociato in bicicletta poco prima dell’omicidio. Poi la confessione: un «feeling» lo avrebbe spinto a fare «qualcosa di male» senza un perché né un bersaglio preciso. «Scusa per quello che ti sto per fare», avrebbe sussurrato prima di pugnalarla.

