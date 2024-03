Il pm: «Ergastolo per i Contena» 

Ergastolo. È la pena chiesta ieri dal pm Riccardo Belfiori per i gemelli di Orune Giuseppe e Mauro Contena, 53 anni, accusati dell’omicidio del vicino di pascolo Mauro Antonio Carai, 74 anni, assassinato a coltellate il 27 agosto del 2021 nelle campagne del paese, a pochi metri dalla statale 389. L’accusa davanti alla Corte d’Assise di Nuoro, ha elencato passo a passo ogni elemento raccolto nelle indagini dai carabiniere del nucleo investigativo di Nuoro. «Una mole imponente - ha detto il pm - sia quantitative che qualitative, prove schiaccianti. Un quadro tale da affermare che non è logicamente e razionalmente possibile giungere ad una conclusione differente da questa, Mauro e Giuseppe Contena hanno ucciso Carai».

La ricostruzione

Una sequenza «di istantanee» che inchioderebbe in maniera inconfutabile entrambi i gemelli. Belfiori ha puntato su come il Dna e il sangue della vittima trovato nelle auto dei Contena, ma anche sulla loro condotta: prima si sono resi irreperibili, poi hanno trattato la costituzione, salvo ritrattare. Per poi continuare leggendo intercettazioni e rivelazioni dei fratelli degli imputati. Un quadro completo condiviso anche dalle parti civili, con Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti. La difesa, con Luigi Esposito, Nicola Caricaterra e Stefano Zoccaro, nella prossima udienza proverà a dare letture alternativa.

Certamente colpevoli

Belfiori ha messo una sull’altra le prove chiedendo: «Avete mai sentito parlare di due innocenti che nelle auto hanno il Dna della vittima e che si rendono irreperibili? Due innocenti che hanno un fratello a casa del quale vengono trovati i loro cellulari e che riferisce ai carabinieri che sono stati loro a uccidere, o un altro fratello che si impegna per farli costituire dicendo alla moglie “sono risoluti il danno lo hanno fatto e devono pagare”, o che descrivono un omicidio e simulano la voce della vittima “sto morendo non mi sgozzare”, decidendo di lavare il Dna con la varechina?». E sulle ipotesi alternative avanzate dalla difesa, il pm le definisce: «contraddittorie, a tratti incompressibili. Si possono relegare non al campo delle congetture ma della fantasia e dell’irrazionalità. I dubbi si sono infranti come fango nell’impatto contro il muro del castello probatorio a loro carico, le prove sono tra loro collegate in maniera tale da essere indistruttibili».

