Il pm: «Ergastolo ad Alessia Pifferi» 

Milano. «Non sono un’assassina né un mostro, sono una mamma che ha perso sua figlia e non ho mai pensato che potesse accadere una cosa del genere alla mia bambina. Voglio ribadire a tutta Italia che non ho mai premeditato una cosa del genere». È anche in questa frase «a tutti gli italiani» in un’aula presa d’assalto dalle telecamere, che il pm Francesco De Tommasi trova elementi della «strategia» di Alessia Pifferi, ma pure «il suo desiderio, il più recondito, di essere una diva, un’attrice». Per la Procura milanese, la 38enne - in carcere dal luglio 2022 per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 18 mesi, abbandonandola in casa per sei giorni - merita l’ergastolo. Pifferi, ha detto il pm, «non ha avuto il coraggio di ucciderla» con le sue mani «e ha lasciato al destino il fatto di sbarazzarsi di sua figlia». Era consapevole che, lasciata nel lettino da cui non poteva uscire con pochi biberon di acqua e latte, sarebbe morta e lei avrebbe «raggiunto il suo scopo: voleva divertirsi e la figlia la legava». Pifferi ha inanellato «menzogne» pure «di fronte al cadavere» il 20 luglio, parlando di una fantomatica babysitter sparita. Ha agito «con dolo diretto», perché «l’evento non era solo altamente probabile, ma certo».

Le mosse della difesa

L’avvocata Alessia Pontenani, indagata assieme a quattro psicologhe per presunti falsi e manipolazioni per la perizia psichiatrica, ha fatto acquisire dalla Corte documenti per dimostrare che la 38enne era seguita già tra i «6 e gli 11 anni» dalla neuropsichiatria infantile per «una diagnosi funzionale di turbe psichiche e gravi ritardi cognitivi». Anche un insegnante di sostegno a scuola. La Corte non ha dato l’ok a un’integrazione della perizia, che ha già accertato l’assenza di vizi di mente nell’imputata.

L’imputata

Prima che il pubblico ministero iniziasse la requisitoria, Pifferi ha voluto la parola. Lunghe dichiarazioni partendo dall’infanzia «di bambina sempre isolata» fino al padre che «aveva un carattere violento» e ad «un abuso sessuale», che avrebbe subito a 16 anni, con tanto di nome e cognome del presunto violentatore. «Sto pagando già l’ergastolo di aver perso mia figlia», ha aggiunto.

