Il Pm: «Ergastolo a De Pau» 

Roma. Carcere a vita e isolamento diurno per tre anni. È la richiesta della Procura di Roma per Giandavide De Pau, accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L’uomo uccise, accoltellandole, due donne cinesi e la 65enne colombiana Marta Castano Torres. Gli omicidi furono compiuti a distanza di poche ore in via Riboty e in via Durazzo. Le tre donne, come emerso dalla indagine, vennero trafitte in più punti con uno stiletto. Per gli inquirenti fu un’azione pianificata.

Le foto e i video

De Pau, romano 54enne, lontane origini sarde, in passato era stato autista e uomo di fiducia di Michele Senese, esponente della malavita di stampo camorristico nella Capitale (compariva, da comprimario, nei filmati che documentavano gli incontri tra Senese e Massimo Carminati, finiti poi nell’inchiesta su Mafia capitale). All’imputato viene contestato il triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. Nelle scorse settimane era stata depositata la perizia psichiatrica disposta dai giudici della Terza Corte di Assise di Roma, che ha stabilito la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. A consolidare l’aggravante della premeditazione ci sono anche i due video trovati sul suo cellulare che documentano i primi due omicidi. Nell’ordinanza cautelare il gip si soffermava proprio sui filmati: uno dura circa 14 minuti e l’altro ben 42. «Documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l’omicidio delle due donne cinesi commesso da De Pau - scrive il giudice - dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali ed aver preteso di rimanere solo mandando via altri clienti». Agli atti anche le immagini di telecamere presenti nella zona in cui l’uomo compare, il volto coperto da una mascherina e un berretto calcato in testa, mentre si dirige in via Durazzo, teatro del terzo omicidio. La sentenza è attesa per metà novembre.

L’allarme della sorella

De Pau venne arrestato 48 ore dopo il triplice delitto, la polizia lo rintracciò all’alba nella casa della madre, nel quartiere Ottavia. Era stata sua sorella ad allertare gli investigatori. La donna aveva saputo dei tre omicidi e gli aveva telefonato, sapendo che aveva l’abitudine di frequentare prostitute: sentendolo farfugliare in stato confusionale aveva chiamato le forze dell’ordine.

