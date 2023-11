Il pm: dieci anni all’ex sindaco Mereu 

La richiesta a dieci anni di reclusione per l’ex sindaco di Ortacesus, Fabrizio Mereu, più una sfilza di altre condanne e qualche assoluzione sono state sollecitate dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia al termine della requisitoria del processo che vedeva imputati 19 tra funzionari ed ex amministratori di vari centri della Trexenta sospettati di aver gestito come fossero privati i bandi di gara pubblici, truccato bilanci, affidato in cambio di denaro lavori comunali a imprenditori amici. Tra i reati contestati, a vario titolo, ci sono il peculato, la turbativa d’asta, l’induzione indebita , il falso e la truffa.

La requisitoria

Il pm titolare dell’inchiesta ha depositato ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari una lunga requisitoria scritta, conclusa con le richieste di condanna e assoluzione. La pena più pesante, è stata chiesta nei confronti dell’ex primo cittadino di Ortacesus ed ex presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta (10 anni), mentre per Antonio Cappai (sindaco Guamaggiore) è stata sollecitata l’assoluzione. L’accusa ha chiesto al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda di assolvere l’imprenditore Luigi Buscemi e il professionista Paolo Stocchino, mentre ha sollecitato un anno per Mario Gaviano. Otto mesi con pena sospesa sono stati chiesti per Salvatore Contini (ex consigliere comunale a Ortacesus), un anno di reclusione per Giampaolo Dessì (amministratore delle coop Sviluppo servizi Italia e Crescita e progresso), sei mesi per Valeria Santomauro (amministratrice della coop Icaro), l’assoluzione per Barbara Secci (dipendente comunale a Senorbì), così come per Roberta Sirigu (dipendente comunale di Ortacesus). Assoluzione anche per i sindaci, ex sindaci e amministratori pubblici Adalberto Sanna (Senorbì), Gianluca Pillosu e Alessandra Corongiu (Pimentel), Silvestro Taccori (responsabile servizio finanziario dell’Unione della Trexenta). Chiesto un anno con pena sospesa per Pierluigi Caria (amministratore della Costruzioni generali Caria), l’assoluzione per Nicola Nardiello (presidente della coop Fers srl), un anno di reclusione per Gianluigi Falqui (presidente della coop Grand’Angolo) e nove mesi per gli imprenditori Efisio Ballicu, Marco Minervino e Veronica Cicu.

L’inchiesta

Diversi i presunti favori che l’ex sindaco Mereu, almeno secondo l’accusa, avrebbe fatto agli amici tra il 2017 e il 2018 per gestire una pizzeria comunale (operazione fallita) e agevolare l’affidamento di lavori pubblici. Per il pubblico ministero il dibattimento avrebbe confermato la sua responsabilità per i reati più pesanti, ma ora la parola passerà alle difese. L’inchiesta, molto complessa, era stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Dolianova che avevano messo sequestrato documenti e ricostruito i rapporti tra gli indagati. Entro la prossima primavera è prevista la sentenza.

