Il Pm chiude le indagini: «Ha sparato Pozzolo» 

La procura di Biella chiude le indagini sul caso Pozzolo e conferma le accuse: fu il deputato di Fratelli d’Italia, la notte di Capodanno a Rosazza, a sparare con il suo minirevolver, seppur involontariamente, e a ferire il genero del caposcorta di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia. Per il ferimento di Luca Campana, 32 anni, Emanuele Pozzolo ora rischia il rinvio a giudizio per lesioni colpose, porto illegale di arma da fuoco e di munizionamento in luogo pubblico o aperto al pubblico, omessa custodia di armi e accensioni o esplosioni pericolose. Per la procura i rilievi dei carabinieri e i test del Ris di Parma «hanno confermato l’ipotesi iniziale e hanno escluso l’eventuale coinvolgimento di terze persone». Pozzolo continua a respingere ogni addebito: «Se fossi stato io a sparare quella sera, cosa che ho negato fin dal primo momento, come mai mi sarei sottoposto allo stub? Perché è stato fatto solo su di me, quando ho dichiarato che il colpo non è partito dalla mia mano?». Pozzolo aveva respinto le accuse anche dopo che la perizia balistica aveva confermato la testimonianza della vittima. Campana aveva detto di avere visto Pozzolo posare la pistola sul tavolo prima che partisse il colpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA