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02 luglio 2026 alle 01:34

Il pm chiede 5 anni e 6 mesi per Denti 

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Una richiesta di condanna a 5 anni e 6 mesi per Michelino Denti, ex presidente di Confindustria Nuoro, e il non doversi procedere per alcuni capi di imputazione ormai prescritti. Sono le richieste fatte ieri dal pm Andrea Jacopo Ghironi al Tribunale di Nuoro nel processo per il fallimento della Sogeco, la società di famiglia. Il pm ha chiesto venga dichiarata la prescrizione per le contestazioni di bancarotta semplice e preferenziale.

Per Denti, invece, ha sollecitato la condanna a 5 anni e 6 mesi per le accuse di distrazione, contestando la sottrazione di 20 mila euro dalle casse della società, e per la distruzione dei libri contabili. Per gli altri imputati - i figli Andrea e Mauro Denti, oltre all’avvocato Antonio Roberto Fozzi, accusati a vario titolo di bancarotta - il pm ha chiesto il non doversi procedere per prescrizione. Michelino Denti, fu prima amministratore e poi liquidatore della Sogeco, mentre i figli erano soci dipendenti. L’inchiesta dopo un’operazione da 710 mila euro, relativa alla cessione dei crediti vantati dalla Sogeco nei confronti del Comune di Sassari. Operazione effettuata dalla Sole Immobiliare, controllata dalla Sogeco e amministrata dalla moglie di Denti. Il procedimento proseguirà la difesa, rappresentata da Ivano Iai, Oliviero Denti, Francesco Porcu.

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