Il player di Oliena Paolo Boi conquista la terra dell’Hold’em 

Importante trionfo sardo alla World Series of Poker di Las Vegas, con la vittoria del player olianese Paolo Boi, che conquista il bracciale WSOP numero 60, vincendo il “$3,000 No-Limit Hold’em”. Entrando, così, nella storica lista dei giocatori italiani ad aver raggiunto il prestigioso traguardo.

Per Boi, una consacrazione, dopo una gara combattuta per oltre 4 ore, battendo 1773 iscritti da tutto il mondo, che avevano generato un montepremi di $4.733.910. Fino al trionfo alle 5,30 italiane di ieri, contro lo statunitense Noel Rodriguez che aveva iniziato la giornata come chip leader. Importante il montepremi del barbaricino, con $676.900, portando all’Italia il ventesimo bracelet complessivo, nella patria dell’Hold’em.

«Ancora non me ne rendo conto. Sono stati giorni molto duri», ha detto Boi a fine gara ai giornalisti statunitensi, spiegando poi: «Quando ho chiamato, non mi rendevo conto di aver vinto».

Tanti i commenti e post sui social, che elogiano l’impresa del giocatore, fino ad oggi principalmente impegnato in Europa, nel circuito Ept. E per cui da oggi si aprono nuovi e prestigiosi scenari.

