Il pizzaiolo stellato a Sanremo tra i vip  

Fa pizze da poco meno di mezzo secolo, e dalla prima, quando era un ragazzino di 13 anni, ha affinato conoscenze, ingredienti e tecnica, conquistando una fama a livello internazionale. Giorgio Marras, cagliaritano, ha vinto numerosi premi nei campionati dedicati alla pizza, ha partecipato a trasmissioni televisive, ha scritto libri sulla sua storia, insegna alle persone speciali e adesso, con la qualifica di “chef di pizza stellato” si prepara a partire per Sanremo dove, tra le iniziative collaterali al Festival, si cimenterà in creazioni gourmet per gli artisti e per il pubblico. «Io amo la “Napoletana”, preparata sempre con prodotti locali», racconta, «ma una delle più apprezzate è “Giuliedda”, con carpaccio di polpo, gamberoni rossi di Villasimius, mousse di uova di gamberi, pomodorini confit e casizolu».

Al rientro dalla Città dei Fiori, Marras affronterà una nuova sfida, un Food Truck, camioncino itinerante per la vendita di pizzette da passeggio, mentre in Consiglio comunale, Edoardo Tocco sta pensando di organizzare per lui una targa, un encomio della città «a un artigiano che si è distinto (anche) nel sociale».

