Il pizzaiolo dalle mani lunghe  

Dalla dispensa allo zaino senza ritorno. È ingente il bottino di carne che Fabio Era, un pizzaiolo 31enne del ristorante Tritus avrebbe sottratto nel corso dei mesi dalla cella frigo del locale. Uno stillicidio di pezzi di manzo e non solo, spariti grazie alla mano lunga, secondo le accuse, del dipendente, lesto nell’infilarli nella propria sacca prima della fine del turno. Condotta andata avanti chissà da quanto fino all’arresto in flagranza della polizia, giovedì notte, che ha fermato l’uomo, sassarese, mentre lasciava l’esercizio fornito di merce appena trafugata.

Il titolare

«L’ultima volta - riferisce Claudio Mannu, il proprietario del locale di via Asproni - se ne stava andando con due Picahna, Tomahawk, una lombata e della bavetta». Tutti tagli di pregio il cui valore è di diverse centinaia di euro, cifra comunque trascurabile se rapportata all’ammanco che l’imprenditore ha riscontrato: «Stiamo parlando di importi superiori ai 70mila euro». Buco nei conti scavato rubando anche, solo per citare alcuni beni di consumo, vini, spumanti, olio e mozzarelle. «A quanto pare prendeva di tutto, pure le scatolette di mais», sottolinea il titolare il quale si era accorto, negli ultimi tempi, di alcune anomalie da Tritus, ristorante molto frequentato e specializzato in cucina italiana, messicana, barbecue e pizza. Qualcosa infatti non tornava tra la merce acquistata, gli incassi e i fondi di magazzino, e nessuno dei dipendenti, interrogato, riusciva a dare una spiegazione. L’oscurità si dissipa senza problemi appena Mannu si mette a scandagliare scontrini e fatture arrivando all’evidenza: qualcuno ruba dal magazzino. E lo fa spesso, prelevando parte di quel che arriva dai fornitori con cadenza quasi giornaliera.

Le prove

Servono però prove che arrivano ingaggiando un investigatore privato il quale nel giro di breve tempo, con l’ausilio della tecnologia, vede il pizzaiolo per alcuni giorni di seguito prelevare la carne dalla cella frigo. Scatta allora la denuncia del proprietario, assistito dal legale Ivano Iai, e si arriva all’intervento degli agenti della questura che fermano il 31enne. Ieri viene condotto in tribunale per la direttissima di rito al termine della quale il giudice Antonio Spano ha confermato l’arresto senza disporre alcuna misura per l’uomo. Il 28 dicembre per la prima udienza.

