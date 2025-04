Il più “ricco” è Massa, Maxia il più “povero” La media è 18mila euro  

Nessuno ha preso il “jackpot”, cioè l’intera somma (24.450 euro lordi) che la legge metteva a disposizione tra luglio 2024 (neanche due settimane di lavori dopo l’insediamento dell’amministrazione Zedda-ter) e febbraio 2025. Difficile anche che alla fine di quest’anno qualcuno arrivi a quota 41.400 euro (sempre lordi), l’indennità massima prevista per legge (che, come noto, cambia in base al numero delle presenza in Aula e nelle commissioni) per l’attività dei consiglieri comunali di Cagliari.

Ribadito che il lavoro dei consiglieri è giustamente ben retribuito perché devono occuparsi esclusivamente dell’interesse della città, la media delle indennità fin qui percepite dai consiglieri è di 18mila e cinquecento euro. A guidare la classifica è Matteo Massa con 23.064 euro lordi, davanti a Pino Calledda con 22mila e novecento euro e Marcello Corrias con 22mila e cinquecento euro. A 22mila stanno anche Marta Mereu ed Edoardo Tocco, appena sotto invece Alessio Mereu, Roberto Mura, Barbara Serra e Alessio Alias.

Il meno “ricco”, invece, è l’avvocato Corrado Maxia che nei primi sette mesi della nuova consiliatura ha guadagnato indennità pari ad appena poco più di 14mila euro. ( ma. mad. )

