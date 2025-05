Il più grande spettacolo… è Ateneika a Cagliari! 

Ateneika, la festa è cominciata. Ieri, dopo tanta attesa, è partito l’evento universitario che per undici giorni animerà l’area del Cus di Sa Duchessa, in via Is Mirrionis a Cagliari.

La cerimonia, insieme alla premiazione dei vincitori della Coppa Rettore, decennale torneo universitario di calcio a undici, ha aperto i Giochi Universitari e dato il via alla programmazione degli eventi musicali serali: un “terzo tempo” artistico dedicato a studenti e appassionati di tutte le età.

La musica

Subito movimento con il djset colorato delle Borlotty e il rock alternativo dei perugini Fast Animals and Slow Kids. La band, composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), è reduce anche dal nuovo album Hotel Esistenza, il settimo lavoro in studio della formazione.

Radiolina

È partita anche CasaCUS Cagliari Speciale – trasmissione in onda su Radiolina fino a domenica 8 giugno – che ogni giorno, dalle 18.30, racconta Ateneika attraverso le voci dei protagonisti, con la conduzione di Andrea Matta.

Il programma

Stasera è tempo di un trittico interessante: la cantante indie Whitemary, che definisce la sua produzione “musica elettronica fatta in breve, d'impulso, terapeutica, esorcizzante”; il dj producer cagliaritano Dusty Kid con i suoi percorsi dell’anima nella musica elettronica; e le sonorità globali di Populous – al secolo Andrea Mangia – producer che viaggia nella contaminazione musicale tra generi, fino ad arrivare al pop e alla musica per le passerelle di moda.

Domani, oltre al megaschermo per seguire la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, arrivano gli artisti in sfida per un prestigioso posto al Sziget Festival di Budapest: Leschio, Mazulco & Il Pink, Zuia, seguiti dal movimento di Aurevoir Sòfia e dei Chroma Sound System. Il festival, che compie trent’anni dal suo esordio, è uno degli eventi musicali più importanti d’Europa.

Dopodomani si balla con Radiolina: l’evento 50 Special ripercorre, attraverso la musica, gli anni dell’emittente radiofonica isolana, giunta alla celebrazione di mezzo secolo di vita.

Lunedì 2 giugno, per la Festa della Repubblica, arrivano ad Ateneika il progetto No Ball Games, lo street pop con influenze rap di Ele A, voce nuova nel contesto urban italiano, e il producer milanese Mace, che collabora con artisti come Salmo, Blanco, Ghali, Elodie, Fibra e Madame.

Attesissima la data di martedì 3, quando sul palco saliranno i Sikitikis, tornati sulle scene per un concerto epico che ripercorrerà la loro lunga storia artistica. E ancora tanti altri live, talk ed eventi dedicati a tutti, fino alla cerimonia di chiusura di domenica 8 giugno, con la premiazione dei Giochi Universitari (programma completo è disponibile sui canali social dell’evento e su ateneika.com).

Il Ctm

Attivo anche il servizio del Ctm per Ateneika, con una navetta dedicata da Piazza Matteotti all’area festival, oltre, alle linee notturne 1N, 9N e L fino a Flumini, attive nelle serate del sabato.

