I notiziari americani non avevano ancora proclamato Donald Trump vincitore, che già Benjamin Netanyahu si felicitava con lui, primo leader al mondo. «Congratulazioni per il più grande ritorno della storia!», gli ha scritto in un messaggio rilanciato dal suo ufficio stampa: «Il tuo storico ritorno alla Casa Bianca offre un nuovo inizio per l'America e un potente rinnovato impegno alla grande alleanza tra Israele e Stati Uniti. Questa è una grande vittoria». Quindi la firma insieme con la moglie Sarah: «Con vera amicizia».

In serata, poi, Netanyahu è stato tra i primi a parlare con Trump: una conversazione definita dall'ufficio del premier israeliano «calda e cordiale» nel corse della quale si è discusso anche della minaccia iraniana. Per definire lo stato d'animo del governo di Bibi, la parola più usata dai media nazionali è stata “sollievo”.

I feroci critici del premier da mesi lo accusano di aver prolungato la guerra a Gaza solo in attesa che alla Casa Bianca tornasse l'amico tycoon. Ora la coalizione può smettere di trattenere il fiato guardando agli States, specie dopo gli aspri scontri tra Netanyahu e il presidente democratico Joe Biden per la guerra a Gaza e in Libano. Senza contare le aperte critiche rivolte al primo ministro israeliano per non voler nemmeno prendere in considerazione la parola fine a proposito del conflitto.

Del resto Netanyahu e Trump sono stati molto vicini dal 2017 al 2021 su questioni ritenute cruciali dall'esecutivo israeliano: il trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, il ritiro dall'accordo sul nucleare iraniano, la sovranità di Israele sulle alture del Golan e il lavoro sugli Accordi di Abramo con i Paesi arabi. Un legame che ha registrato il punto più basso quando Netanyahu ha riconosciuto la vittoria di Biden su Trump alle presidenziali del 2020 facendo letteralmente infuriare il presidente uscente. Rapporti sporadici per i successivi quattro anni fino a che, nel luglio scorso, Trump ha ospitato il premier e la moglie a Mar-a-Lago presentandosi a favore di telecamera con grandi sorrisi e ostentando un'amicizia in ripresa.

Tuttavia tra i due resta un tarlo, anzi qualcosa di più ingombrante: dopo un anno di guerra a Gaza, il miliardario ha dichiarato che è ora di farla finita. Nel suo discorso della vittoria ha ribadito il concetto: «Non inizierò guerre, fermerò le guerre». Imprevedibili entrambi, tanto il presidente eletto che il primo ministro, sarà la cronaca a raccontare lo scenario futuro.

