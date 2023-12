Il più corto dei paesi (Baradili) si racconta in un cortometraggio 

«Dopo due edizioni del festival dei cortometraggi d’autore “I corti nel paese più corto”, da me ideato e diretto», spiega Marcello Atzeni, classe 1966, «ho voluto fare un passo ulteriore, raccontando il mio paese in un documentario, attraverso le immagini (di Daniele Arca e Antonello Carboni, anche montatore), le parole recitate da me e dalla grandissima Lia Careddu — come voce off — per raccontare la sua storia e le due leggende, e con una serie di video interviste». E così il comune più piccolo dell’Isola adesso può vantare un documentario di 18 minuti scritto e diretto da Marcello Atzeni.

Storie e leggende

“Su fragu de s’umbra de ariseu” (“L’odore dell’ombra di ieri”) inizia sulle immagini di una campanella con un cordino di seta posto sopra l’acquasantiera della chiesa, una campanella che si diceva — prima che il Covid ne spezzasse i “poteri” — capace di guarire chi avesse difficoltà a esprimersi. Dagli interni e dai vicoli del borgo si spazia a grandi panoramiche aeree sui suoi terreni fertili, ricchi di vigneti e uliveti. Non mancano leggende come quelle della coga Gigliana Trogu, arsa in quanto strega a Cagliari nel 1565 e ricomparsa nel secolo scorso per garantire una fine dolce a un bambino malato.

Interviste

Il primo fra gli intervistati è Lino Zedda, vicesindaco di Baradili: per descrivere lo spirito del posto racconta come «il piccolo comune fu fatto confluire in quello di Baressa nel 1927, per riconquistare poi l’autonomia alle elezioni del 1958, quando la popolazione in massa si rifiutò di andare a votare e le autorità si videro costrette a riconcedere l’autonomia». La politica attecchisce anche negli animi più giovani, come quello di Stefano Piras, consigliere comunale: «Qui sto bene, visto anche il mio impegno attivo: da un paio d’anni faccio anche l’ambasciatore di comunità, che consiste nel raccogliere i bisogni e le richieste degli abitanti di Baradili per cercare di migliorare la qualità della vita. Sicuramente il fatto di essere 79 abitanti è un aspetto negativo, perché se voglio bere una cosa la sera con gli amici devo prendere la macchina e spostarmi. Ci si sposta anche per studio e per lavoro».

Studia all’università Eleonora Lilliu, che racconta: «i vantaggi di vivere a Baradili sono la quiete, incomparabile con qualsiasi altro posto, e il contatto con la natura; punto di forza e di debolezza insieme è “l’essere piccoli”, perché rappresenta una protezione ma allo stesso tempo influisce sul modo di pensare della gente». Adelino Cabras, imprenditore, descrive Baradili come «un paese ospitale, a dieci minuti in auto dalla Giara, a un quarto d’ora da Barumini, a mezz’ora dal mare. Non c’è traccia di delinquenza, qui si può lasciare la macchina aperta senza problemi». E Luis Fregapane, musicista locale, ricorda gli amici del vivaio Pisu in particolare Peppino: «una persona d’altri tempi, che una volta mi ha guardato e mi ha detto: “Siamo tutti diversi”, facendomi capire che non esiste un tempo, esiste un’anima per capire davvero le cose».

