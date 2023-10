“Il più bello dei mari” (a Cagliari) è di Elisabetta Cabras Mannu  

Le luci e i colori della città hanno lasciato spazio alla natura per ritrovare una nuova poetica. Le opere di Elisabetta Cabras Mannu mostrano un altro lato della pittrice, quello irruento e apparentemente indomabile, proprio come il suo mare. “Il più bello dei mari” è infatti il titolo dell’esposizione che da domani e fino a gennaio potrà essere visitata negli spazi dell’Hotel Italia di Cagliari in via sardegna 31.

Con oltre venti opere di vario formato dipinte a olio, l’artista - figlia della scultrice cagliaritana Anna Cabras Brundo - torna ad esporre dopo poco più di un decennio prediligendo «l’elemento naturale che diventa sconfinato, in cui la contemplazione del paesaggio diventa serena presa di coscienza dei moti dell’anima che un mare in tempesta o un tramonto infuocato raccontano con i loro colori», scrivono i curatori Marta Cincotti e Simone Mereu. La mostra, realizzata dall’associazione culturale Auravisiva, mette in evidenza come Elisabetta Cabras Mannu quasi rinneghi la produzione precedente - i suoi lavori si trovano presso collezioni pubbliche e private e sono stati esposti in numerose mostre collettive e personali in Italia e all’estero a partire dal 1989 - affidando a un nuovo paesaggio la propria espressione. «Il cielo, che da subito è stato protagonista delle tele, ora trova un nuovo specchio su cui riflettere la sua potenza, uno specchio, quello marino, capace di interloquire e contraddire, di placare, amplificare e sconvolgere umori e sentimenti». Ai visitatori il compito, e il piacere, di leggere attraverso le opere l’arte e la poesia, il racconto e il progetto, far riaffiorare il ricordo e nutrire la speranza. Navigare, per perdersi e ritrovarsi tra le onde. (gr. pi.)

