Il più bel cielo notturno: il borgo è “Villaggio delle stelle” 

È il primo borgo italiano certificato per la qualità del suo cielo notturno e per l’impegno a proteggerlo, puntando su turismo sostenibile e astroturismo: il Comune di Allai ha ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale di “Villaggio delle Stelle” rilasciata dalla Fundación Starlight dell'Istituto di astrofisica delle Canarie, portando a termine un lungo processo di certificazione che lo colloca nella rete internazionale di luoghi eccezionali per la qualità e l’osservazione delle stelle.

Allai si affianca così ai due “Parchi delle Stelle” presenti in Italia, il Parco Astronomico di Saint-Barthélemy, in Valle d’Aosta e l’area del Centro GAL Hassin del Parco Astronomico di Isiniello in Sicilia. Il sigillo internazionale certifica la qualità eccellente di un sito in termini di basso inquinamento luminoso, ricchezza naturalistica e presenza di risorse e infrastrutture per il turismo, la divulgazione scientifica e l’osservazione del cielo notturno.

«Il risultato – si legge in una nota – corona un percorso virtuoso durato quattro anni, durante i quali l'amministrazione comunale e la comunità locale hanno lavorato per abbattere l'impatto delle luci artificiali, ridisegnando l'illuminazione pubblica in ottica green e sostenibile. Panchine per l’osservazione del cielo notturno, dotate di cartine del cielo, sono state disposte in tre luoghi caratteristici del borgo». Inoltre con il supporto del Planetario de l’Unione Sarda e degli astrofisici Flavia Dell’Agli dell’INAF di Roma e Manuel Floris del Planetario de l’Unione Sarda, si sono organizzati eventi di osservazione del cielo.

Il Comune

«Per una comunità piccola come la nostra, – dichiara il sindaco Antonio Pili – questo riconoscimento dimostra che la tutela dell'ambiente può trasformarsi in un motore di sviluppo economico straordinario, trasformando quello che molti consideravano uno svantaggio – l'isolamento e la dimensione ridotta – nel nostro più grande punto di forza. Le nostre stelle, oggi, sono un patrimonio immateriale certificato che attirerà un turismo colto, lento e rispettoso della natura».

Un'esperienza che si inserisce in un contesto di attrazioni inserite in un contesto paesaggistico mozzafiato, come la celebre Casa sull'Albero pubblica (la prima in Sardegna) e le attività del Civico Museo (CiMA), che integreranno l'offerta turistica con serate di osservazione astronomica guidata, conferenze e laboratori scientifici.

RIPRODUZIONE RISERVATA