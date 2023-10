Il pittore Serra  muore in piscina 

Ha accusato un malore mentre nuotava nella piscina di Loceri. Tonino Serra, pittore di Bari Sardo, aveva 69 anni ed è stato vittima di attacco cardiaco, verosimilmente un infarto, che lunedì sera lo ha stroncato nonostante i soccorsi siano stati tempestivi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Serra era in acqua da una decina di minuti per la sua consueta sessione di nuoto, uno degli sport che più amava. Poi, a un certo punto, si è aggrappato alla corda divisoria chiedendo aiuto. Chi ha assistito alla scena ha capito subito che stava accadendo qualcosa di grave. Una persona si è tuffata e ha portato l’artista fuori dalla vasca per praticargli i primi soccorsi. Tutte le operazioni si sono rivelate vane. Il magistrato di turno, Giovanna Morra, accertate le cause naturali del decesso, ha autorizzato la restituzione della salma per i funerali, oggi alle 10 a Bari Sardo. (ro. se.)

