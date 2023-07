«Il pitbull mi ha aggredita per strada» 

Elena Zedda, 56 anni, stava passeggiando con il suo cane, un collie, a poche decine di metri dalla sua abitazione, quando all’improvviso in via Porrino un pitbull di grossa taglia senza museruola e microchip si è avventato prima sul suo amico a quattro zampe e poi su di lei causandole diverse ferite e una frattura. È successo a San Gavino di mattina per quella che sembra una scena inverosimile da film dell’orrore.

L’incubo

«Come ogni mattina – racconta Elena Zedda - ho portato il mio collie “Thiago" in giro al guinzaglio per la classica passeggiata e da lontano ho visto il pitbull senza museruola. Allora per evitare un eventuale incontro ravvicinato ho fatto un giro più lungo per rientrare nella mia casa di via Vivaldi: eravamo a poche decine di metri dalla mia abitazione quando all’improvviso ho sentito la corsa del pitbull che si è avventato sul mio cane. A quel punto ho mollato il guinzaglio e il mio cane è riuscito a scappare e poi è stato di nuovo rincorso. Allora sono intervenuta io per salvare il mio collie. Sono stati attimi molto concitati, sono stata morsa ad entrambe le mani e a un braccio e ho anche riportato la frattura del piede destro e la distorsione della caviglia destra. Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere proprio io che sono un’amante degli animali».

I soccorsi

Elena Zedda, per amore del proprio cane, è poi riuscita ad afferrare il pitbull per il collo e per le zampe posteriori: così Thiago è riuscito a scappare e a mettersi in salvo. «Il pitbull – racconta Elena Zedda, ancora sotto shock, - mi ha morsicato mani e braccia, subito sono accorse tantissime persone finché uno è riuscito a legare il pitbull a una recinzione di una casa. Sono molto dispiaciuta dell’accaduto ma la colpa non è del cane ma del padrone che non lo ha custodito. Sono stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino dove ho trascorso tutta la giornata fino alle 19 per gli accertamenti e le medicazioni. Ora mi sento un po’ meglio ma dovrò rimanere a riposo perché sono un’igienista dentale e non potrò usare le mani per almeno un mese».

Sul posto sono arrivati alcuni agenti della polizia locale, insieme a una pattuglia dei carabinieri di Pabillonis e la veterinaria della Asl del Medio Campidano Cristiana Cantagalli ed è stato inserito il microchip al pitbull risultato di proprietà di Antonio Luigi Mulvoni.

«Al comando della polizia locale – spiegano gli agenti - si sono presentati diversi testimoni della terribile scena. Procederemo ad elevare le eventuali sanzioni e segnaleremo l’accaduto all’autorità giudiziaria».

