Il pistoccu d’Ogliastra ha problemi alla dogana 

I produttori di Ogliastra e Barbagia hanno paura dei dazi. Dal pane al pistoccu, dal formaggio all'olio e al vino. E che dire i culurgiones? Anche chi non esporta direttamente negli Usa teme ripercussioni. Franca Seoni, direttrice del Gal Ogliastra, è fresca dal rientro da New York per un evento di promozione territoriale insieme a un gruppo di imprese dell'agroalimentare ogliastrine. L'obiettivo era proprio metterle a contatto con nuovi mercati. Anche se i dazi non erano in vigore, gli imprenditori hanno toccato con mano la situazione. Il sistema sembra già impazzito. «Abbiamo avuto molta difficoltà anche alla dogana a portare i nostri prodotti – dice -. La preoccupazione è tanta nelle imprese, alcune di queste era la prima volta che arrivavano negli Usa, Sono state scoraggiate».

Davide Ferreli, dello storico panificio di Lanusei, ha partecipato all'evento: «Questa situazione scoraggia la crescita futura degli investimenti commerciali verso quelle aree. Se toccheranno i prodotti da forno saremo costretti a orientarci su altri mercati». Preoccupati anche Mario Mereu, dell'azienda vinicola tenute Perda Rubia tra Lotzorai e Talana e il sindaco di Loceri, Gianfranco Lecca, della cantine Vigna de Luceres. Preoccupazioni anche da Fonni, la sindaca Daniela Falconi, che è anche imprenditrice nell'azienda di famiglia Fattorie Gennargentu: «Non veniamo direttamente colpiti dai dazi perché non esportiamo negli Usa, ma se questi si abbattono sulle imprese sarde inevitabilmente avremo ripercussioni a cascata anche su quelle del settore primario: agricoltura, pastorizia, chi trasforma. Insomma i piccoli produttori pagheranno le conseguenze».

