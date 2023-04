Il Pisa sbatte sulla Ternana 

Vittoria in rimonta contro il Pisa per la Ternana nel posticipo del 33° turno di Serie B. Tre punti che consentono alla formazione di Lucarelli di restare in scia al treno dei playoff nella speranza di salirci entro la fine del campionato. Passo falso per i toscani, invece, dopo il pareggio con il Cagliari.

La partita

Partono alla grande gli ospiti, in vantaggio dopo soli sei minuti con Moreo. La Ternana accusa il colpo, il Pisa ha le occasioni per chiudere il conto ma non le sfrutta e capitola nella ripresa. Tra il 27’ e il 30’ il ribaltone della Ternana. Il pareggio su rigore, trasformato da Favilli. Tre minuti dopo arriva addirittura il gol della vittoria firmato da Falletti (su assist dello stesso Favilli). E a quel punto il Pisa non ha più le forze per reagire e resta all’ottavo posto, a -2 dalla coppia Cagliari-Parma.

