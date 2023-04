Il Pisa recupera Masucci  Oggi il test contro il Figline 

Dal centro sportivo di San Piero a Grado nessuna novità sul versante acciaccati. Tourè, che soffre per un problema alla caviglia, continua a lavorare a parte e sarà difficilissimo il suo recupero in vista di lunedì, mentre ha qualche chance in più Masucci che appare sulla via del recupero dopo un fastidio fisico comparso prima del match perso contro il Cosenza.

D'Angelo studia l'undici da opporre ai rossoblù, sicuramente la formazione titolare cambierà rispetto alla sconfitta col Cosenza ma anche dopo l’incontro col presidente nerazzurro.

La squadra andrà in campo anche oggi, domani e domenica per preparare la sfira con i rossoblù di Ranieri. Oggi è prevista la conferenza stampa pre-gara dell'allenatore dei toscani mentre nel pomeriggio è stato fissato un test preparatorio alla partita contro il Figline, squadra che milita in Eccellenza.

